Adam Gibi Adam Semicenk! Bir Mesaja Her Şeyi Seferber Eden Semicek Engelli Gençlerin Hayalini Gerçekleştirdi

'Meleklerin Abisi' ismiyle bilinen Yasin Kirazlı, ihtiyaç sahibi insanlara dokundurduğu yardım eliyle her seferinde umutlarımızı yeşertmeyi başarıyor.
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Tek hayali Semicenk konserine gitmek olan genç ile hayatında daha önce hiç konsere gitmemiş olan bir başka gencin mesajlarını Cenk Baş veya sahne adıyla Semicenk'e ulaştıran Yasin Kirazlı, o gençlerin hayatı boyunca unutamayacakları bir deneyim yaşamalarına vesile oldu.
Engelli gençlerin mesajlarının ulaşmasının ardından Semicenk'in her şeyi seferber ettiğini belirten Yasin Kirazlı, o konserden ve konser sonrasında Semicenk ile buluşan gençlerin görüntülerini de paylaştı.
O gençlerden birisi ise gittiği konser için, 'Doğum günüm 20 Şubat ama benim ilk defa konsere girişim. Ben bugün doğuyorum' dedi.
İşte o muhteşem anlar: 👇
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