Acun Ilıcalı'nın Turabi'ye Gözdağından Nilay'ın Aldatma İtirafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Acun Ilıcalı'nın Turabi'ye Gözdağından Nilay'ın Aldatma İtirafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
22 Ocak Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Metin Amiri kaybedip karalar bağladığımız Yargı dizisinde gündem yoğunluğu hiçbir zaman bitmiyor. Ancak bu kez dizide gerçekleşen bir olaydan ziyade, son bölüm öncesi 20'lik dişini çektiren Pınar Deniz gündem oldu. Dizide Ceylin karakterine hayat veren Deniz'in rol aldığı sahnelerde yanağını gizleme çabası herkesi gülümsetti.
Paylaştığı videolarla TikTok'ta fenomen olan Yener Yalçın, takipçilerinin dizi/film ve reklamlarla ilgili merak ettiklerini açıklamaya devam ediyor. Bu kez reklamlardaki ifadelerle ilgili gelen soruya yanıt veren Yalçın, ne yazık ki verdiği cevapla herkesi üzecek!
Survivor All Star 2024 başladığı ilk günden bu yana Turabi sözleriyle ve tartışmalarıyla gündemden düşmüyor. Hemen her gün bir olayın içinde bulunan Turabi, bu kez de konseyde uyarılara rağmen susmayınca Acun Ilıcalı fena patladı.
Survivor'ın en tartışmalı isimlerinden biri olan Aleyna, son konseyde takım arkadaşı Pınar'la fena gerildi. Aleyna'dan nefret ettiğini söyleyen Pınar'ın sözleri yarışmaya damga vurdu. Zehir zemberek sözlerin ardından Pınar hem destek gördü ve tepki çekti.
Survivor All Star 2024 sezonunun tartışmalı isimlerinden biri olan Turabi ve Özgür konseyde gerildi. Turabi'nin kendisiyle ilgili plan kurduğunu söyleyen Özgür, Turabi'ye ağzına geleni söyledi.
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Survivor'ın en maharetli yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz, ada şartlarına rağmen ev, araba, tekne gibi şeyler yaparak hayatı daha kolay hale getirmişti. Bu konuda yıllar sonra konuşan eski yarışmacılardan Batuhan Karacakaya, Hikmet'in yaptıklarına belediyeden ceza geldiğini anlattı.
Survivor 2024 All Star'ın en olaylı konseylerinden birine Aleyna-Pınar kavgası damga vurdu. Pınar'ın Aleyna'dan nefret ettiğini açıklaması üzerine Aleyna'nın hayatını ve eğitimini anlatmasıyla izleyiciler bu durumu diline doladı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen Osman Tombak cinayetinde 'vur emri' aldığı iddia edilen Osman isimli kişi, programda 12 yıl 6 aylık hapis cezasının 1 aya inmesini anlatınca Müge Anlı dahil herkes şoke oldu.
Kızılcık Şerbeti'nde sular durulsun diye beklerken tam aksi oluyor, olaylar adeta tsunami etkisi yaratıyor. Mustafa'nın kısır olduğunu öğrenmesiyle Küçük Apo ile ilgili şüpheye düşmesi bir olmuştu hatırlarsanız. Belirsizlik içinde her şeyden uzaklaşan Mustafa, yeni bölüm fragmanda Nilay'ın itirafıyla şok oluyor!
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