ABD'de Düğün Yapmak Yerine Aynı Bütçeyle Türkiye'de 4 Gün 4 Gece Eğlence Düzenleyen Çift

Son zamanlarda düğün masrafları epey arttı. Tek bir düğün salonu tutmak bile, minik bir servete mal oluyor. Gelin görün ki kendi vatandaşımız düğün yapamazken yabancılar düğünleri için ülkemizi tercih ediyor.

Hem de Amerika'da tek bir düğün fiyatına, Türkiye'de 4 gün 4 gece deliler gibi eğleniyorlar!

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