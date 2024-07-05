ABD'de Düğün Yapmak Yerine Aynı Bütçeyle Türkiye'de 4 Gün 4 Gece Eğlence Düzenleyen Çift

Son zamanlarda düğün masrafları epey arttı. Tek bir düğün salonu tutmak bile, minik bir servete mal oluyor. Gelin görün ki kendi vatandaşımız düğün yapamazken yabancılar düğünleri için ülkemizi tercih ediyor.
Hem de Amerika'da tek bir düğün fiyatına, Türkiye'de 4 gün 4 gece deliler gibi eğleniyorlar!
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Günümüzde evlenmek de düğün yapmak da başlı başına bir masraf.
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Amerika'da yaşayan bir çift de düğünleri için Türkiye'yi tercih etti. ABD'de bir gecelik düğün yapmak yerine aynı bütçeyle Türkiye'de 4 gün 4 gece eğlence düzenlediler.
30 kişilik bir grupla beraber Türkiye'ye gelen çift, 4 gece için üç büyük villa kiraladı. Villa kiraları toplamda 4 bin dolara mal oldu.
Kuzu etleri, siyah pirinçler, deniz mahsülleri, tatlılar...Yemekler de pek bir iştah açıcı.
Düğün pastasız olmaz! Rus ve Amerikan çifte özel tasarlanan bu konsept pasta ise toplamda 350 dolara mal oldu.
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Düğünden sonra hemen dağılmak yok. 30 kişiye hizmet veren özel bir yat ve yatta pişen birbirinden leziz yemekler, mangallar...
Özel DJ, fotoğrafçı, video çekimi, çiçekçi, özel şoför...Bütün bunların maliyeti de 4 bin 600 dolar.
Türkiye'ye kadar gelmişken tarihi yerleri de gezmeden olmaz demişler, bütün bu gezilere ve plajlara da toplamda 950 dolar harcamışlar.
Gelinlik, yüzükler, dekorasyon, uçuş gibi maliyetler de eklenince Türkiye'de 4 gün 4 gece 30 kişinin eğlencesi toplamda 28 bin 300 dolara mal olmuş!
Ne diyelim ki, hayırlı olsun...
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