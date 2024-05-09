9 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
9 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Beklenen haber nihayet geldi... Justin Bieber ve Hailey Bieber bebek müjdesi verdi!
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