81 İli Gezerek 20 Bin Öğrenciden Eserlerin Toplandığı 'Atatürk'e Vefa Valizi' Projesinin Sergisi Açıldı!

Kaynak: https://www.instagram.com/ataturkevef...
Bu yıl üçüncüsü yapılan 'Atatürk'e Vefa Valizi' projesinin sergisi Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde ATO Fuaye Alanında açıldı. Seden Erkan ve Sinem Örenli tarafından başlatılan proje ile binlerce öğrencinin çeşitli alanlardaki eserleri 'Atatürk'e Vefa Valizi' ile toplanarak sergileniyor.
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3-17 yaş arasındaki çocuklar arasında birlik, beraberlik sağlamak, farkındalık yaratmak ve Atatürk sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirilen 'Atatürk'e Vefa Valizi' projesine bu 20 bin öğrenci katıldı.
İlki 2022 yılında gerçekleştirilen ve her yıl daha da fazla öğrenciye ulaşan proje ile çocuklar ortak milli değerlerde buluşturuluyor.
81 ili gezen 'Atatürk'e Vefa Valizi'nin içerisinde ise öğrencilerin mektuplarından boyama olajlarına, 3 boyutlu yazıcı ile üretilen çalışmalardan portrelere binlerce çalışma bulunuyor. Çalışmalar ise açılan sergi ile herkese tanıtılıyor.
Bu yıl gerçekleştirilen Atatürk'e Vefa Valizi Proje Sergisi ise 18-19 Mart'ta ATO Meclis Salonu Fuaye Alanında ziyaretçilerini bekliyor.
Seden Erkan ve Sinem Örenli isimli öğretmenler tarafından gerçekleştirilen 'Atatürk'e Vefa Valizi' projesinin sergisinin açılışını ise bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin gerçekleştirdi.
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Açılışı gerçekleştiren Bakan Tekin, "Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde ATO Fuaye Alanında 81 ilimizden bin öğretmenimizin ve 20 bin öğrencimizin “Atatürk’e Vefa Valizi” projesi kapsamında yaptıkları eserlerin sergi açılışını gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz arasında birlik, beraberlik ve millî tarih farkındalığını güçlendiren bu anlamlı çalışmanın hayat bulmasını sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
"Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen kurtuluş mücadelesine olan minnetimizi göstermek üzere bir yola çıktık" diyerek 81 ili gezen Seden Erkan ve Sinem Örenli'nin başlattığı proje umarız ki önümüzdeki yıllarda katılımcı sayısını ve eser sayısını artırarak yoluna devam eder.
İşte 20 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Atatürk'e Vefa Valizi' projesinin tanıtım videosu: 👇
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