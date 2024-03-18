81 İli Gezerek 20 Bin Öğrenciden Eserlerin Toplandığı 'Atatürk'e Vefa Valizi' Projesinin Sergisi Açıldı!

Bu yıl üçüncüsü yapılan 'Atatürk'e Vefa Valizi' projesinin sergisi Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde ATO Fuaye Alanında açıldı. Seden Erkan ve Sinem Örenli tarafından başlatılan proje ile binlerce öğrencinin çeşitli alanlardaki eserleri 'Atatürk'e Vefa Valizi' ile toplanarak sergileniyor.