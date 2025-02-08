8 Şubat Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
8 Şubat Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Cumartesi gecesi Türkiye gündemine oturan önemli haberleri derledik! Bu gece gözünüzden kaçan ya da yeniden okumak isteyebileceğiniz haberlerle 8 Şubat 2025 akşamı neler yaşandı; gelin bir kez de birlikte bakalım! Peki, 8 Şubat akşamı Türkiye'de neler oldu?
İşte, 8 Şubat Cumartesi akşamının kaçırılmaması gereken haberleri
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Kartalkaya'daki yangın faciasında 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma sürüyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bugün sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Tunç'a seslenerek "Soruşturma dosyasına göre tüm oklar Turizm Bakanlığı’nı gösteriyor. Ama ne hikmetse Turizm Bakanlığı’nın tek bir bürokratı ile ilgili bile tek bir işlem dahi yapılmıyor." dedi.
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Gazeteci Metin Cihan, son dönemlerde Türkiye'nin İsrail'le ticareti kesmediğine ve halen Türkiye'deki limanlardan İsrail'e gemilerin gönderildiğine dair iddialarıyla dikkat çekmişti. Cihan’ın X hesabına Cumartesi günü itibarıyla erişim engeli geldi.
Astrolog Hilal Saraç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle başlatılan resen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak sevkedildiği mahkeme tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'a konuk olan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamalarıyla ilgili çözümü açıkladı: "Burada herhangi bir değişiklik ihtiyacı söz konusu değil. Bu sorunun çözümü Cumhurbaşkanı'mıza hakaret etmemek"
Santorini Adası'nda yaşanan depremler Yunanistan'da OHAL ilan edilmesine neden olurken, AFAD da Türkiye'nin aldığı önlemleri kamuoyu ile paylaştı.
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BirGün Gazetesi'nin internet yayın koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgün.net'in Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir gözaltına alındı.
CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen, Cumhurbaşkanına hakaret edenler tutuklanırken, Atatürk'e hakaret edenler hakkında neden işlem yapılmadığını sordu. Öztürkmen Meclis'teki konuşmasını, elinde "Atatürk düşmanları dokunulmaz!" yazılı pankartla yaptı.
24 Ocak Cuma günü Kadıköy'deki bit pazarında İtalyan restoranın şefi olan Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi beş yerinden bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi edilen 15 yaşındaki Minguzzi'den acı haber geldi.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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