8 Nisan Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
8 Nisan Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 8 Nisan Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri..
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Araçta yaşadıklarını kayıt altına alıp sosyal medyada paylaşan bir taksicinin başına gelen olay sosyal medyada gündem oldu. Evinden başka yerde tuvaletini yapamayan adamın eve yetişme anları akıllara Ölümlü Dünya filmindeki Zafer’i getirdi…
Mersin’de anne ve oğlu evde, baba ise araçta yanmış halde bulunan ailenin cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından yakalanan katil zanlısı cezaevinde intihar etti.
Son dönemlerde İnci Taneleri dizisiyle gündemde olan Yılmaz Erdoğan'ın Cansu Taşkın'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu. En son Cansu Taşkın'ın bir programda Yılmaz Erdoğan'la sevgili oldukları iddialarını doğrulaması üzerine tüm gözler yeni çifte çevrilmişti ki tv100'den Onur Üçkarışıoğlu'nun haberine göre anlatılan her şeyin yalan olduğu ortaya çıktı!
Galatasaray karşılaşmasına ilk 11 başlayan Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Efekan Karayazı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Karayazı, paylaşımında sarı-kırmızılı takımın yıldız golcüsü Icardi'ye yer verdi.
Kariyerine MLS ekibi Inter Miami'de devam eden Lionel Messi'nin ne kadarlık bir sözleşmeye imza attığı gündem olmuştu. David Beckham ile kulübün sahibi Jorge Mas, Arjantinli golcünün yıllık kazancını paylaştı.
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Yalı Çapkını'nda önemli bir oyuncunun ayrılacağı iddiaları ortalığı fena karıştırmıştı. Ayrılacak oyuncuyla ilgili belirsizlik sürerken bu kişinin Emre Altuğ olduğu kulislerde konuşulmaya başlanmıştı. Emre Altuğ o iddialarla ilgili ilk kez konuştu!
Cinsel taciz suçlamaları yüzünden Hollywood'dan dışlanan ünlü yönetmen ve oyuncu Woody Allen verdiği bir röportajda emekli olabileceğini ima etti. 88 yaşındaki Allen'in açıklamasına gelin hep birlikte bakalım.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olağan genel kurul yapılacağını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde X'in popüler alametifarikası abonelik sistemine geçiş yaptığını duyuran Cem Yılmaz, işi fazla ciddiye aldı! Reklam yapmayı ihmal etmeyen Cem Yılmaz, ilk sohbetinin tarihini duyurdu!
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun 2017 yılında Euroleague'de yaşadığı şampiyonlukta öne çıkan isimlerden biri olan Ekpe Udoh, bu sezonun Final Four tahminini yaptı. 36 yaşındaki basketbolcu, seçimlerinde eski kulübüne yer vermedi.
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https://onedio.com/haber/fenerbahce-beko-nun-eski-basketbolcusu-ekpe-udoh-final-four-tahminiyle-sari-lacivertli-taraftarlari-kizdirdi-1216104
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