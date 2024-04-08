Düzce'deki Devir Teslim Döneminde Kavga Çıktı: Çiçek Fırlattı, Küfürler Etti!
Düzce'deki Devir Teslim Döneminde Kavga Çıktı: Çiçek Fırlattı, Küfürler Etti!
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Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 32,38 oy alan MHP’li Efdal Altundal seçimi kazandı. 2019 yılında MHP’den ihraç edilen mevcut Belediye Başkanı Yeniden Refah Partili Birol Şahin, yüzde 17,82 oy alarak, seçimi 3’üncü sırada tamamladı. Seçim sonuçlarına göre Kaynaşlı Belediye Başkanlığı’nda devir- teslim töreni gerçekleştirildi. Törene, seçimleri kazanan Efdal Altundal, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve partililer katıldı.
DHA'nın haberine göre devir- teslim öncesi konuşan eski başkan Birol Şahin, ilçedeki alkollü mekanları kapattıklarını ve yenilerine de ruhsat vermediklerini ifade ederek, "Kaynaşlı gerçekten önemli noktaya geldi. En önemli yaptığımız hizmet de Kaynaşlı’daki alkollü mekanları kapatmamız. Meyhaneleri kapatıyoruz. Yeni açılanlara da ruhsat vermiyoruz. Kaynaşlı o anlamda çok güzel bir aşamaya geldi. Bundan sonraki aşamada da başkandan beklentimiz, Kaynaşlı geçmişte çok kötü anılıyordu. Meyhaneler, kumarhaneler vardı. Bu da Kaynaşlı’ya çok büyük leke sürüyordu" dedi.
2019 yılında A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Almanya’yı yenerek Tokyo’da olimpiyatlara katılma hakkı elde etmesinin ardından sosyal medya hesabından cinsiyetçi bir paylaşım yaparak oyuncuları hedef göstermişti. Şahin bu paylaşımı nedeniyle MHP’den ihraç edilmişti. Şahin daha sonra 'Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında yapılacak konsere kadın şarkıcı çıkmaması gerektiği' şeklinde cinsiyetçi açıklamalarını sürdürmüş ve büyük tepki çekmişti.
Şahin, devir teslim töreninde o dönem yaşananlardan bahsetti. Şahin, MHP’den ihraç edildiği dönemle ilgili, "2019 yılında, Milliyetçi Hareket Partisi, bizi bir ayet paylaştık diye ihraç etmişti. 47 ay bağımsız kaldım ben. Kongreye gitmiştim. Kongreden beni dışarıya çıkardılar. Kaynaşlı’nın yüzünü kızartacak, Kaynaşlı’yı sıkıntıya sokacak, mahcup edecek hiçbir şeyin altına imza atmadık. Bir paylaşımla gündeme gelmiştik ulusal basında. İslam düşmanları, Allah düşmanları bizi paylaşımımızdan dolayı hakaret yağdıranlar oldu. Ancak tebrik edenler de oldu. Yani bir tesettür ayetinin paylaşımından dolayı, İslam düşmanlarının, Kur’an düşmanlarının MHP genel merkezine, Bahçeli’ye yapmış oldukları baskıdan dolayı böyle bir karar alınmıştır" ifadelerini kullandı.
Söz konusu ifadelerin ardından MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, araya girerek, Devlet Bahçeli ile ilgili sözleri sebebiyle Şahin’e tepki gösterdi. Akgül, ifadeleri doğru bulmadığını söyledi. Bu sırada Birol Şahin bağırmaya başlayıp, "Sen kimsin" diyerek Akgül’e küfür ve hakaret etti.
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Şahin, daha sonra ayağa kalkıp masada bulunan çiçeği İsmail Akgül’e fırlatarak üzerine yürüdü. O anlar kameralara yansırken, olay, odadakilerin araya girmesiyle daha fazla büyümeden engellendi.
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arkadaşlarla okey oynarken aramızda geçen nezih sohbet gibi 🤣
Yrp'nin de ülke için gelecekte ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteren haber.Alkol tüketenlere savaş açan,Milli Gururumuz Kadın Voleybol Takımımızdaki Kadı... Devamını Gör
Yazık günah bu kadar alçalmak basitleşmek