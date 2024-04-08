Almanya Güngörenli Talip'i Konuşuyor: 75 Kutu İçinde 103 Milyon Doları Kaçırdı, Almanya'da Yakalandı

Almanya'nın Danimarka sınırına yakın bir kasabada yapılan baskında, 75 kutunun içinde 103 milyon dolar bulundu. ABD’ye kaçırılmak üzere yolan çıkan 75 kutu içerisindeki 103 milyon doların sahibi İstanbul Güngören’de ihracat şirketi olan Talip G.