Almanya Güngörenli Talip'i Konuşuyor: 75 Kutu İçinde 103 Milyon Doları Kaçırdı, Almanya'da Yakalandı
Almanya Güngörenli Talip'i Konuşuyor: 75 Kutu İçinde 103 Milyon Doları Kaçırdı, Almanya'da Yakalandı
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Almanya, polisin depoda el koyduğu 103 milyon dolar sahte paranın arkasındaki Talip G’yi konuşuyor. Schleswig-Holstein Eyaleti polis ekipleri, Jübek ve Hamburg'daki farklı adreslere baskın düzenledi. Polisin arama yaptığı yerler arasında bir daire, iki şirket ofisi ve bir depo vardı.
Baskınlarda 75 kutunun içine yerleştirilmiş 103 milyondan fazla ABD doları ele geçirildi. Dört palette istiflenen dolarlar ilk bakışta tıpatıp gerçek gibi görünüyordu.
Alman medyası, 'yardımcı kopya' ya da 'film parası' gibi adlarla anılan sahte paraların Türkiye'den ABD'ye ihraç edilmek üzere Almanya'ya sevk edildiğini yazdı.
42 yaşındaki Talip G adlı şüphelinin daha önce de ABD'ye sahte para gönderdiği tahmin ediliyor.
Talip G'nin ihracat şirketinin İstanbul'un Güngören semtinde olduğu, buradan geçen yıl TIR'lara yüklenen sahte dolarların Almanya'ya sevk edildiği bildiriliyor.
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Alman Bild gazetesi, Talip G'nin gözlerinin siyah bantla kapatıldığı haberini ''Köyün sahte paralı kralı halen Türkiye'de tatilde' başlığıyla sundu. Bild polisin otomobil parçası satan şirketleri incelediğini de ekledi.
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