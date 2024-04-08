Fenerbahçe Beko'nun Eski Basketbolcusu Ekpe Udoh Final Four Tahminiyle Sarı-Lacivertli Taraftarları Kızdırdı
Fenerbahçe Beko'nun Eski Basketbolcusu Ekpe Udoh Final Four Tahminiyle Sarı-Lacivertli Taraftarları Kızdırdı
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun 2017 yılında Euroleague'de yaşadığı şampiyonlukta öne çıkan isimlerden biri olan Ekpe Udoh, bu sezonun Final Four tahminini yaptı. 36 yaşındaki basketbolcu, seçimlerinde eski kulübüne yer vermedi.
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NBA kariyerinde yaşadığı düşüşün ardından temsilcimiz Fenerbahçe'de koç Obradovic ile yükselişe geçen Udoh, Final Four tercihleriyle şaşırttı.
Son olarak Çin'de Beijing Ducks forması giyen basketbolcu, şampiyonluk adaylarında Fenerbahçe'ye yer vermedi.
Udoh, “Fenerbahçe’yi Final Four için ‘sürpriz at’ olarak görüyorum” dedi ve Real Madrid, Barcelona, Panathinaikos, Monaco'yu ilk 4'e yazdı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Amerikalı sporcunun bu açıklamalarına tepki gösterdi 👇
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