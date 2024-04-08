Görüş Bildir
Haberler
Spor
Basketbol
Fenerbahçe Beko'nun Eski Basketbolcusu Ekpe Udoh Final Four Tahminiyle Sarı-Lacivertli Taraftarları Kızdırdı

Fenerbahçe Beko'nun Eski Basketbolcusu Ekpe Udoh Final Four Tahminiyle Sarı-Lacivertli Taraftarları Kızdırdı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
08.04.2024 - 22:20

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun 2017 yılında Euroleague'de yaşadığı şampiyonlukta öne çıkan isimlerden biri olan Ekpe Udoh, bu sezonun Final Four tahminini yaptı. 36 yaşındaki basketbolcu, seçimlerinde eski kulübüne yer vermedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

NBA kariyerinde yaşadığı düşüşün ardından temsilcimiz Fenerbahçe'de koç Obradovic ile yükselişe geçen Udoh, Final Four tercihleriyle şaşırttı.

NBA kariyerinde yaşadığı düşüşün ardından temsilcimiz Fenerbahçe'de koç Obradovic ile yükselişe geçen Udoh, Final Four tercihleriyle şaşırttı.

Son olarak Çin'de Beijing Ducks forması giyen basketbolcu, şampiyonluk adaylarında Fenerbahçe'ye yer vermedi.

Son olarak Çin'de Beijing Ducks forması giyen basketbolcu, şampiyonluk adaylarında Fenerbahçe'ye yer vermedi.

Udoh, “Fenerbahçe’yi Final Four için ‘sürpriz at’ olarak görüyorum” dedi ve Real Madrid, Barcelona, Panathinaikos, Monaco'yu ilk 4'e yazdı.

Udoh, “Fenerbahçe’yi Final Four için ‘sürpriz at’ olarak görüyorum” dedi ve Real Madrid, Barcelona, Panathinaikos, Monaco'yu ilk 4'e yazdı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Amerikalı sporcunun bu açıklamalarına tepki gösterdi 👇

Sarı-lacivertli taraftarlar, Amerikalı sporcunun bu açıklamalarına tepki gösterdi 👇
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com

Bu haber de ilginizi çekebilir 🙌

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?