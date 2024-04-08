Fenerbahçe Beko'nun Eski Basketbolcusu Ekpe Udoh Final Four Tahminiyle Sarı-Lacivertli Taraftarları Kızdırdı

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun 2017 yılında Euroleague'de yaşadığı şampiyonlukta öne çıkan isimlerden biri olan Ekpe Udoh, bu sezonun Final Four tahminini yaptı. 36 yaşındaki basketbolcu, seçimlerinde eski kulübüne yer vermedi.