8 Kasım Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
8 Kasım Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 8 Kasım Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Elazığ'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Batman, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş ve çevre illerden hissedildi.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Narin Güran cinayeti davası ikinci gününde de devam etti. Köyün imamı R.K. gözaltına alınmış, telefonundan müstehcen görüntülerin çıktığı iddia edilmişti. İmam hakkında Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan idari soruşturmada sona gelindi. Diyanet'in, R.K. isimli imamı açığa aldığı iddia edildi.
20 yıl sonra gizemli cinayetin sırrı çözüldü. Kahramanmaraş polisi, 20 yıl önce meydana gelen bir olayın dosyasını yeniden açtı. Böylelikle kaybolan iki kız kardeşin öldürüp gömüldüğünü de tespit etmiş oldu. Polis, iki kız kardeşin cansız bedenlerini gömüldüğü yerden çıkartı. Olaya ilişkin 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden hissedildi. Deprem sonrası ilk yorum Prof. Dr. Naci Görür'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, "Elazığ/Şehsuvar’da 5,1 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde, Keban Barajına yakın. Bölgede büyük afet oluşturacak deprem enerjisi büyük ölçüde Malatya’dan Karlıova- Göynük’e kadar depremlerle tükendi. Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum" dedi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Narin Güran cinayeti davası ikinci gününde de devam etti. Salim Güran'ın eşi Melek Güran da tanık sıfatıyla dinlendi. Melek Güran'a "Eşiniz sizi aldattığını bu salonda itiraf etti. Haberiniz var mı?" sorusu soruldu. Melek Güran ise soruya "Eşim beni aldatmaz" diyerek yanıt verdi.
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İstanbul Beykoz'da motosikletli gençlere çarparak 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olan Kızılay'ın eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Kınık Demir'in ifadesi ortaya çıktı. Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Demir, “Kusurlu olduğum yönündeki trafik kaza tespit tutanağını kesinlikle kabul etmiyorum” dedi. Demir'in ilk duruşmada adli kontrolü de kaldırılmıştı.
Bir inşaat işçisinin kazandığı aylık maaş ortaya çıktı. Günde 9 saat çalışarak kazandığı para dudak uçuklattı. TRT Haber’e konuşan inşaat işçisi Akif Çalış, “Zorluk görmeden sefasını süremezsin. Bu bir sanattır, herkesin yapacağı bir iş değil” dedi.
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