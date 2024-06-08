8 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
8 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sahne şovları ve şarkıları ile gündeme gelen Edis, geçtiğimiz günlerde Çeşme'de bir kulüpten 30 dakikalık bir playback konser için teklif aldı. Edis, teklif edilen ücreti beğenmeyince kulüp aynı teklifi ünlü şarkıcı Gülşen'e yaptı. İki ünlünün 30 dakikalık performans için istedikleri ücret dudak uçuklattı.
Şarkıcı ve model Esra Balamir'in bir doğum günü partisi için bindiği tekne bir anda alev aldı. Ünlü isim yanan tekneden son anda kurtuldu.
Bir dönem herkesin dilinde dolaşan şarkılarıyla meşhur olan Yusuf Güney bu sıralar da astral seyahat muhabbetleri ile gündemde. Ünlü şarkıcı şimdi de kıyametin kopacağı tarihi verdi!
Cem Yılmaz, son gösterisinde gözüyle ilgili yaşadığı sağlık problemini açıkladı!
Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İsmail Hacıoğlu'nun bir dönem birlikte olduğu iki ünlü güzel Vildan Atasever ve Aslıhan Gürbüz bir davette denk geldi. Eski aşkların koyu sohbeti sosyal medyada gündem oldu.
27 Eylül 2013'de aramızın ayrılan Türk sinemasının efsanelerinden Tuncel Kurtiz'in mezarının son halini görenler gözlerine inanamadı.
Aramızda Kalmasın'dan Umut Ünver'in kamerasına yakalanan, yazın gelmesiyle yeni aşklara yelken açan ve aşk hayatı olaylı isimlerden biri olan Dilan Çiçek Deniz mavi sularda sevgilisi Rafael Cemo Çetin'le görüldü.
Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti isimli programa konuk olan Melek Mosso ve eşi Serkan Sağdıç kalça dolgusu hakkında açıklamada bulundu.
Muhabironline'dan Akif Yaman'ın özel haberine göre başarılı oyuncu Merve Dizdar bir süredir beraber olduğu sevgilisi Cihan Ayger ile nikah masasına oturmaya karar verdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın