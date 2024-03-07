7 Mart Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
7 Mart Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 7 Mart Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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CNN Türk’e konuk olan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önemli açıklamalar yaptı. “Niyetimiz tüm kira sözleşmelerini bundan sonra e-devlet üzerinden yaptırmak” diyen Şimşek işletmelere yeni POS cihazlarının getirileceğini açıkladı.
Celal Şengör "Köy Enstitüleri Kapatılmasaydı Ne Olurdu?" Sorusunu Yanıtladı: "Türkiye Bir Avusturya Olurdu"
Prag Satranç Festivali’nde boy gösteren Ediz Gürel, başarısıyla Büyük Usta (GM) ünvanını kazandı. Gürel, Türkiye'de bu ünvanı elde eden en genç sporcu oldu.
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Işın Karaca, güçlü sesiyle hafızalara kazındı. Yetenekli sanatçı son yıllarda yalnızca şarkılarıyla değil, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor. Pop müziğin güçlü seslerinden Işın Karaca bu kez de eşi Can Yapıcıoğlu'nun yaptığı tatlı doğum günü sürpriziyle hepimizi bir kez daha aşka inandırdı.
2023 yılında Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda güzellik sırlarını paylaşan Hande Erçel'in buz bakımı açıklaması yeniden gündem oldu. Güzelliğini estetik müdahalelere değil buza borçlu olduğunu belirten Hande Erçel'in sırrı sosyal medya kullanıcılarını güldürdü!
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Survivor All Star'ın son bölümüne iletişim ödülü damga vurdu. Mavi takımın kazandığı iletişim ödülünde Poyraz ve kız arkadaşı Yasmin Erbil'in telefon konuşması, Poyraz'ın hanımcılık seviyesini gözler önüne serdi.
Magazin dünyasının en dikkat çekici isimlerinden biri olan Didem Soydan bu sefer de saç rengi değişikliği ile gündeme geldi. Soydan, yeni saçlarını paylaştığı postuna gelen estetik yorumuna ise cevap vermeden edemedi!
Jess Molho'nun Direksiyonu Bırakıp Kadın Yolcuya Saldıran Şöför İçin Yaptığı Tuhaf Savunma Şoke Etti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok'un, bir kişinin ölümüne sebep olan oğlu T.C.’yi Mısır'dan ABD'ye götürdüğünü açıkladı.
Türkiye'nin gündemine oturan acı olay 1 Mart Cuma günü İstanbul'da medyadana geldi. Olayın hemen ardından ölümlü kazaya karışan T.C. annesiyle birlikte yurt dışına çıkarken Oğuz Murta Acı'nın ailesi büyük acıyla baş başa kaldı. TV ( ekranlarında seyirciyle buluşan Aramızda Kalmasın programına konuk olan baba Özer Acı, 16 yaşındaki sürücünün ailesine seslendi.
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Bitirim ikili Samet Liçina ve Kerimcan Durmaz'ın kendilerine ait bir jargonları var biliyorsunuz ki. Ünlü ikili, hepimizin diline pelesenk olan aşko, yeto ve gergodan sonra yeni bir kelimenin daha kilidini açtılar!
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