Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: “Kira Kontratları E-Devlet Üzerinden Yapılacak, Tüm POS Cihazları Değişecek”

CNN Türk’e konuk olan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önemli açıklamalar yaptı. “Niyetimiz tüm kira sözleşmelerini bundan sonra e-devlet üzerinden yaptırmak” diyen Şimşek işletmelere yeni POS cihazlarının getirileceğini açıkladı.

İşte Mehmet Şimşek’in açıklamalarından satır başları: