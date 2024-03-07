Mehmet Şimşek Açıkladı: Zorunlu Deprem Sigortasının Kapsamı Genişliyor
Mehmet Şimşek Açıkladı: Zorunlu Deprem Sigortasının Kapsamı Genişliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorunlu deprem sigortası olan DASK’ın içeriğinin zayıf kaldığını, 2024 yılında sigortanın kapsamının genişlemesi için taslak hazırladıklarını söyledi.
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Mehmet Şimşek, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) düzenlenen panelde zorunlu deprem sigortasına karşı önemli açıklamalarda bulundu.
Şimşek, 2023 yılı itibarıyla zorunlu olmasına rağmen DASK yaptıran 11 milyon 700 bin kişi olduğunu, bu rakamın yükselmesi gerektiğini ifade etti.
Türkiye'nin geçen sene depreme 1,1 trilyon liranın üzerinde kaynak harcadığını bildiren Şimşek, “2024 için bir reform programımız var. Bu reformun birleşenlerden bir tanesi de mevcut sigortanın kapsamını genişletmek.” dedi.
Türkiye’nin 1999 depreminden sonra uygulamaya başladığı zorunlu deprem sigortasının Azerbaycan, Arnavutluk gibi ülkelerde de dikkat çektiğini söyleyen Bakan Şimşek; “Bu yıl içerisinde, 2024'ün 3. ve 4. çeyreğinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz. Deprem sigortasının kapsamı çok dar. Sadece binaları kapsıyor, afet sigortası ise bütün diğer riskleri de kapsamış olacak.” dedi.
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