Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2023 Yılında 80 Liraya Yediği Kumpir Ne Kadar Oldu?
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2023 Yılında 80 Liraya Yediği Kumpir Ne Kadar Oldu?
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/simsek-in-ku...
Enflasyon artışı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in çok sevdiği kumpir fiyatlarını da vurdu. Geçen yıl bir AVM'de kumpir yerken görüntülenen Şimşek'in yediği kumpir bakın bugün ne kadar...
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Ülkemizde enflasyon oranı sıklıkla değişkenlik gösteriyor. Sözcü gazetesi enflasyon oranına Mehmet Şimşek'in yediği kumpir üzerinden baktı.
Açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yıllık tüketici enflasyonu yüzde 67.07 olurken, gıda enflasyonu ise yüzde 71’i aştı.
Buna göre yiyecek ve içecek fiyatları da yükseldi. 4 Haziran’da Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Mehmet Şimşek haberlere konu oldu.
Geçtiğimiz yıl Ankara'da bir alışveriş merkezinde restoran katına giderek kumpir yiyen Bakan Şimşek'in ödediği fiyat o dönem 80 liraydı.
Enflasyon artışı ile birlikte o kumpirin fiyatı yüzde 131.2 oranında zam yaptı. Zamların ardından sebzeli kumpirin fiyatı da 185 liraya kadar çıktı.
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Habere göre, Şimşek’in sık sık ziyaret ettiği fast-food restoranında artık çift sosisli karışık kumpir 220 liraya, ekstra karışık kumpir 270 liraya, ton balıklı kumpir 200 liraya, köfteli kumpir ise 200 liraya satılıyor.
En pahalı kavurmalı kumpir ise 245 lira oldu.
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