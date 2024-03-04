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Mehmet Şimşek, "Kuru Serbest Bıraktık" Demişti: Merkez Bankası Rezervlerinde Düşüş Sürüyor!

Mehmet Şimşek, "Kuru Serbest Bıraktık" Demişti: Merkez Bankası Rezervlerinde Düşüş Sürüyor!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.03.2024 - 18:06

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervlerinin 1 Mart ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 900 milyon dolar düşüş gösterdiği hesaplandı.

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TCMB rezervlerinin geçen hafta yaklaşık 900 milyon dolar gerilediği hesaplandı.

TCMB rezervlerinin geçen hafta yaklaşık 900 milyon dolar gerilediği hesaplandı.

Foreks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 23 Şubat haftasında 131,8 milyar dolar olan rezervler, geçen hafta yaklaşık 130,9 milyar dolara indi.

2023 yılı sonunda 141 milyar 61 milyon dolar seviyesinde olan rezervlerde, hesaplanan rakamın gerçekleşmesi durumunda, yılbaşından bu yana düşüş yaklaşık 10,2 milyar dolara ulaşacak.

2023 yılı sonunda 141 milyar 61 milyon dolar seviyesinde olan rezervlerde, hesaplanan rakamın gerçekleşmesi durumunda, yılbaşından bu yana düşüş yaklaşık 10,2 milyar dolara ulaşacak.

TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir yayında ekonomiye yönelik yaptığı açıklamalarda, "Kuru serbest bıraktık" demişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir yayında ekonomiye yönelik yaptığı açıklamalarda, "Kuru serbest bıraktık" demişti.
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