Mehmet Şimşek, "Kuru Serbest Bıraktık" Demişti: Merkez Bankası Rezervlerinde Düşüş Sürüyor!
Mehmet Şimşek, "Kuru Serbest Bıraktık" Demişti: Merkez Bankası Rezervlerinde Düşüş Sürüyor!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervlerinin 1 Mart ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 900 milyon dolar düşüş gösterdiği hesaplandı.
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TCMB rezervlerinin geçen hafta yaklaşık 900 milyon dolar gerilediği hesaplandı.
2023 yılı sonunda 141 milyar 61 milyon dolar seviyesinde olan rezervlerde, hesaplanan rakamın gerçekleşmesi durumunda, yılbaşından bu yana düşüş yaklaşık 10,2 milyar dolara ulaşacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir yayında ekonomiye yönelik yaptığı açıklamalarda, "Kuru serbest bıraktık" demişti.
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