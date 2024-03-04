Petrol Fiyatlarındaki Farkı İYİP Milletvekili Sordu: "Neden Vatandaşa Zam Yapılıyor?"

2021 yılında 1 milyar 927 milyon 338 bin kâr açıklayan şirket, 2022 yılı 3. çeyreğinde 23 milyar 456 milyon 118 bin TL kâr açıklarken, 2023 yılı 3. çeyreğinde de 35 milyar 271 milyon 565 bin kâr açıklıyor.