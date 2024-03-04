Petrol Fiyatlarındaki Farkı İYİP Milletvekili Sordu: "Neden Vatandaşa Zam Yapılıyor?"
Petrol Fiyatlarındaki Farkı İYİP Milletvekili Sordu: "Neden Vatandaşa Zam Yapılıyor?"
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Rusya, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olurken, 2022 yılında Ukrayna'ya açtığı savaşla Batı'yı karşısına almıştı.
Rusya'nın doğal gaz ve petrol ticaretinde dengeleri değiştirmesi dünyada yeni bir enflasyon dalgası yaratırken, Türkiye ile ilgili ticarette olanları eski Devlet Planlama Teşkilatı yöneticisi olan İYİ Parti milletvekili Erhan Usta sorguladı.
1 Mart 2022 itibarıyla Brent petrol varili 106 dolar olurken, dolar/TL kuru 13,89 seviyesinde, benzinin litresi 16,55 lira ve motorinin litresi 16,07 liraydı.
Akaryakıt fiyatları belirlenmesinde Brent petrol fiyatından ziyade, Genova'da oluşan rafine edilmiş ürünlerin fiyatı esas alınıyor.
Fiyatlar arasındaki farkın yüksek olmadığı bilinirken, İYİ Partili milletvekili Erhan Usta, bakalım ne diyor?
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Yaklaşık 30 dolarlık bir fiyat farkı olması halinde benzin ve motorinde neden indirim yapılmadığını sorgulayan Usta'nın açıklamaları ışığında Türkiye'nin en büyük rafinerisinin mali tablolarına da baktık.
Tüpraş'ın son açıklanan finansal verilerinin 2023 3. çeyrek olması nedeniyle mevsimsel farklılıkları da göz önüne alarak son 3 yılın 3. çeyrek mali tablolarında net kârı şu şekilde oluşmuş.
Aradaki farka yönelik gelecek günlerde otoritelerden bir açıklama gelip gelmeyeceği ise merakla bekleniyor.
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