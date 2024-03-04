"Asgari Ücrete Zam Kesin" Diyen SGK Uzmanı Sevinç, Emekli Maaşlarına Gelecek Zamla Mecbur Olunacağını Açıkladı

Sözcü TV'de Senem Toluay Ilgaz'ın 'Her ne kadar tek zam denilse de asgari ücrete temmuz zammı gündeme gelecek gibi. Değil mi?' sorusuna 'Yüzde yüz' diyen SGK Uzmanı İsmail Sevinç, bunun aynı zamanda bir gereklilik olduğunu açıkladı.

Sevinç, 17 bin lira olan asgari ücretin temmuz ayına gelindiğinde yüzde 20-25 oranında bir enflasyonla erimiş olacağını, 6 aylık yüzde 20-25 oranındaki TÜFE'nin 'Tarihinde hiçbir zaman tek zamla götürülmemiş' olduğunu ve bunun istatistik olarak önümüzde durduğunu ifade etti.