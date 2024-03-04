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"Asgari Ücrete Zam Kesin" Diyen SGK Uzmanı Sevinç, Emekli Maaşlarına Gelecek Zamla Mecbur Olunacağını Açıkladı

"Asgari Ücrete Zam Kesin" Diyen SGK Uzmanı Sevinç, Emekli Maaşlarına Gelecek Zamla Mecbur Olunacağını Açıkladı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.03.2024 - 14:40

2023 sonlarında yapılan maaş artışları, özellikle ortalama ve baz ücret haline gelen asgari ücret çevresinde dönerken, 2024 yılında yapılan zamların 'tek mi, çift mi' olacağı tartışmalarında yoğunlaşmıştı. Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelede maaş artışlarının tetiklediği 'proaktif' zamları engellemek amacıyla tek olmasını istediği zamlarda hem seçimler hem enflasyondaki hızlanma hem de SGK prim döngüsü asgari ücrete 2. zammı sorunlu mu kılıyor? SGK uzmanı canlı yayında temmuz ayında asgari ücrete zam gelmesinin 'kesin' olduğunu açıkladı.

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2023 yılı sonlarından asgari ücret zammı beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "tek zam" açıklaması gündeme damga vurmuştu. Aradan aylar geçmesine karşın zam tartışması hız kesmedi.

2023 yılı sonlarından asgari ücret zammı beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "tek zam" açıklaması gündeme damga vurmuştu. Aradan aylar geçmesine karşın zam tartışması hız kesmedi.

Işıkhan, Aralık 2023'te başlayan asgari ücret zammı görüşmelerinde, 'Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz' ifadeleriyle taşları yerinden oynatmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bir açıklamasında, "Yüksek ücret artışları yüksek enflasyona sebep oluyor. Bizim bu kısır döngüyü kırmamız lazım" sözleriyle 'tek zamma' göz kırpmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bir açıklamasında, "Yüksek ücret artışları yüksek enflasyona sebep oluyor. Bizim bu kısır döngüyü kırmamız lazım" sözleriyle 'tek zamma' göz kırpmıştı.

Merak edenler için detayları burada.

Merkez Bankası, Enflasyon Raporu 2024-I'de bu söylemler ve planlar ışığında, asgari ücrete ara zam yapılmayacağı yönünde "asgari ücretin 2024 yılında bir kez güncelleneceği" vurgusunu yapmıştı.

Merkez Bankası, Enflasyon Raporu 2024-I'de bu söylemler ve planlar ışığında, asgari ücrete ara zam yapılmayacağı yönünde "asgari ücretin 2024 yılında bir kez güncelleneceği" vurgusunu yapmıştı.

Merak edenler için onun da detayları burada.

Ancak uzmanlar temmuz ayında asgari ücrete ikinci zamma kesin gözüyle bakıyor.

Ancak uzmanlar temmuz ayında asgari ücrete ikinci zamma kesin gözüyle bakıyor.

Emekli maaşlarına seyyanen ve ikramiyelerine de seçim öncesinde zam yapılacağı iddiaları sonrası asgari ücret için de zam iddiaları ilgi çekmeye başladı.

Ekonomi gazetecisi Şeref Oğuz, asgari ücrete "kim ne derse desin" minvalinde zam geleceğini iddia etmişti.

SGK Uzmanı İsmail Sevinç de canlı yayında asgari ücrete zam beklentisinin "yüzde yüz" olduğunu söyledi.

SGK Uzmanı İsmail Sevinç de canlı yayında asgari ücrete zam beklentisinin "yüzde yüz" olduğunu söyledi.

Sözcü TV'de Senem Toluay Ilgaz'ın 'Her ne kadar tek zam denilse de asgari ücrete temmuz zammı gündeme gelecek gibi. Değil mi?' sorusuna 'Yüzde yüz' diyen SGK Uzmanı İsmail Sevinç, bunun aynı zamanda bir gereklilik olduğunu açıkladı. 

Sevinç, 17 bin lira olan asgari ücretin temmuz ayına gelindiğinde yüzde 20-25 oranında bir enflasyonla erimiş olacağını, 6 aylık yüzde 20-25 oranındaki TÜFE'nin 'Tarihinde hiçbir zaman tek zamla götürülmemiş' olduğunu ve bunun istatistik olarak önümüzde durduğunu ifade etti.

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Sevinç, temmuzda 6 aylık enflasyon oranı farklarını zam olarak alacak olan emeklilerin maaş ödemelerinde de asgari ücret artışının gerekli olduğunu açıkladı.

Sevinç, temmuzda 6 aylık enflasyon oranı farklarını zam olarak alacak olan emeklilerin maaş ödemelerinde de asgari ücret artışının gerekli olduğunu açıkladı.

Asgari ücret zammının 'devlet kasasına da para girmesi demek' olduğunu söyleyen uzman, alınacak SGK primlerindeki artışla emekliye yapılacak ödemelerde zorlanılmayacağını belirtti. Sevinç, 'Sadece iyileştirme değil bir taraftan işleri yürütmek için de gerekiyor. Bence yüzde yüz. 2 aylık enflasyonun yüzde 10'ları aştığı bir ortamda asgari ücretin temmuza götürmesi bile kolay değil' ifadelerini de kullandı.

SGK uzmanı, emekli maaş artışlarının 6 aylık enflasyon devreye girmesiyle "rutin artışları bir yerden finanse edecek, edilmesi gerekiyor. Asgari ücret prim artışını kullanılacak. Asgari ücret tek olmaz, olmayacağı belliydi" dedi.

SGK uzmanı, emekli maaş artışlarının 6 aylık enflasyon devreye girmesiyle "rutin artışları bir yerden finanse edecek, edilmesi gerekiyor. Asgari ücret prim artışını kullanılacak. Asgari ücret tek olmaz, olmayacağı belliydi" dedi.

İşte, kesin gözüyle bakılan ve gerekli de görülen asgari ücret zammı açıklamaları.

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