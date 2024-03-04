"Asgari Ücrete Zam Kesin" Diyen SGK Uzmanı Sevinç, Emekli Maaşlarına Gelecek Zamla Mecbur Olunacağını Açıkladı
"Asgari Ücrete Zam Kesin" Diyen SGK Uzmanı Sevinç, Emekli Maaşlarına Gelecek Zamla Mecbur Olunacağını Açıkladı
2023 sonlarında yapılan maaş artışları, özellikle ortalama ve baz ücret haline gelen asgari ücret çevresinde dönerken, 2024 yılında yapılan zamların 'tek mi, çift mi' olacağı tartışmalarında yoğunlaşmıştı. Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelede maaş artışlarının tetiklediği 'proaktif' zamları engellemek amacıyla tek olmasını istediği zamlarda hem seçimler hem enflasyondaki hızlanma hem de SGK prim döngüsü asgari ücrete 2. zammı sorunlu mu kılıyor? SGK uzmanı canlı yayında temmuz ayında asgari ücrete zam gelmesinin 'kesin' olduğunu açıkladı.
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2023 yılı sonlarından asgari ücret zammı beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "tek zam" açıklaması gündeme damga vurmuştu. Aradan aylar geçmesine karşın zam tartışması hız kesmedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bir açıklamasında, "Yüksek ücret artışları yüksek enflasyona sebep oluyor. Bizim bu kısır döngüyü kırmamız lazım" sözleriyle 'tek zamma' göz kırpmıştı.
Merkez Bankası, Enflasyon Raporu 2024-I'de bu söylemler ve planlar ışığında, asgari ücrete ara zam yapılmayacağı yönünde "asgari ücretin 2024 yılında bir kez güncelleneceği" vurgusunu yapmıştı.
Ancak uzmanlar temmuz ayında asgari ücrete ikinci zamma kesin gözüyle bakıyor.
SGK Uzmanı İsmail Sevinç de canlı yayında asgari ücrete zam beklentisinin "yüzde yüz" olduğunu söyledi.
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Sevinç, temmuzda 6 aylık enflasyon oranı farklarını zam olarak alacak olan emeklilerin maaş ödemelerinde de asgari ücret artışının gerekli olduğunu açıkladı.
SGK uzmanı, emekli maaş artışlarının 6 aylık enflasyon devreye girmesiyle "rutin artışları bir yerden finanse edecek, edilmesi gerekiyor. Asgari ücret prim artışını kullanılacak. Asgari ücret tek olmaz, olmayacağı belliydi" dedi.
İşte, kesin gözüyle bakılan ve gerekli de görülen asgari ücret zammı açıklamaları.
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