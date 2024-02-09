Merkez, Enflasyon İçin Şartlarını Sıraladı: Asgari Ücrete Tek Zam, Vergiyi Zengin Alın, Kamuda Tasarruf Edin!

'Tüketici enflasyonu ocak ayında bir önceki Enflasyon Raporu tahminleriyle uyumlu olarak yükselmiştir' denilirken, 2024 yılı başı itibarıyla halen enflasyonist seviyede olunmasını 'maliyet kanalının yanı sıra talep kanalıyla da özellikle yılın ilk çeyreğinde etkili olacak olan ücret artışları belirgin rol oynamaktadır' olarak görüldü.

Devamında da 'Son yıllarda asgari ücretin yılda iki defa güncellenmesinin önemli etkisiyle ücret artışlarının talep etkisi giderek daha baskın hale gelmiştir. Bu doğrultuda, asgari ücretin 2024 yılında bir kez güncellenecek olması, parasal sıkılaştırmanın etkinliğine yılın ikinci çeyreğinde katkı sağlayacaktır' denildi.