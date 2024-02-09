Merkez, Enflasyon İçin Şartlarını Sıraladı: Asgari Ücrete Tek Zam, Vergiyi Zengin Alın, Kamuda Tasarruf Edin!
Merkez, Enflasyon İçin Şartlarını Sıraladı: Asgari Ücrete Tek Zam, Vergiyi Zengin Alın, Kamuda Tasarruf Edin!
Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu toplantısı daha çok su kaldırır. Gerek Başkan Fatih Karahan'ın ilk sınavı olması, gerek yardımcılarıyla verdiği görüntü, gerek zamlar, kredi kartları açıklamaları hepsi mercek altında tek tek incelendi. Sıra asgari ücrete geldi. Asgari ücret zammı, 2024 yılında 'tek mi, çift mi?' minvalinde bir merak konusu. Merkez Bankası'nın projeksiyonlarına nasıl yansımış bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Merkez Bankası'nda hafta sonu başkan değişti. Günler sonra yeni başkan Enflasyon Raporu'nu sundu. Herkes dikkatle izledi.
Fatih Karahan'ın sunum performansı ekonomistlerin çoğu tarafından güven oyu aldı. Hazırlık için kısa süresi olmasına rağmen konuya hakimiyeti onaylanırken, yardımcılarıyla verdiği ekip görüntüsü de olumlu karşılandı.
Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleri değişmedi. Halen Haziran'a kadar zirve, sonrasında da gerileme olasılığı sürüyor. TCMB de yıl sonunda yüzde 36 tahmininde kararlı.
Gelelim asgari ücret zammına! 2023 sonunda, 2024 asgari ücreti ve zamlar konuşulurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "tek zam" için çalıştıklarını vurgulamıştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bir konuşmasında bu durumu teyit eder nitelikte, "Yüksek ücret artışları yüksek enflasyona sebep oluyor. Bizim bu kısır döngüyü kırmamız lazım" demişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fatih Karahan, sunumunda iki kez asgari ücrete değindi.
Enflasyon Raporu'nda 27 kez "asgari ücret" geçerken, asgari ücrete yönelik bölümlerde öngörüler öncesi ve riskler tarafındaki ifadeler dikkat çekti.
"Maaş zamları enflasyonu artırdı."
Merkez Bankası, "Enflasyon Tahminleri Üzerindeki Temel Riskler ve Olası Etki Kanalları" tarafında ise, yükseliş riskleri ve düşüş etkileri dikkat çekti.
Hizmet fiyatlarına yönelik risklerde "asgari ücret" öne çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tüm fatura vatandaşa kesilmedi: Asgari ücret, vergi ve mali politikalar uyarısı yapıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda