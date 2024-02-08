Ipsos Anketi Sonuçlarında Çarpıcı Gerçekler: Deprem, Seçim Değil Vatandaşın Tek Derdi Var!

Araştırmada, 'Bir yıl sonra nasıl hissediyoruz', 'Son bir haftadır neler konuşuyoruz?', 'Deprem konusunda endişe düzeyi nerede?', 'İstanbul & Marmara depremi konusunda endişe düzeyi nasıl?' ve 'Normalleşme sürecinde neler oluyor?' soruları soruldu.