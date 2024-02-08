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Ipsos Anketi Sonuçlarında Çarpıcı Gerçekler: Deprem, Seçim Değil Vatandaşın Tek Derdi Var!

Ipsos Anketi Sonuçlarında Çarpıcı Gerçekler: Deprem, Seçim Değil Vatandaşın Tek Derdi Var!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.02.2024 - 10:00

6 Şubat deprem felaketlerinin yıldönümünde, Ipsos tarafından yapılan araştırmada halkın gündeminin depremi çok geriye attığı görüldü. Deprem bölgesindeki vatandaşların dahi öncelikli tek derdi var: Geçim!

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Ipsos Türkiye'nin 6 Şubat deprem felaketlerinin birinci yıldönümünde yaptığı araştırmanın sonuçları ilgi çekti.

Ipsos Türkiye'nin 6 Şubat deprem felaketlerinin birinci yıldönümünde yaptığı araştırmanın sonuçları ilgi çekti.

Ekonomim'in aktardığına göre, 11 ili kapsayan 6 Şubat deprem felaketleri nedeniyle deprem bölgeleri ve ülkenin geri kalanı arasında hissedilen duygular arasında fark olup olmadığı araştırılırken, ortaya başka bir sonuç daha çıktı.

Ekonomide vatandaşın hissettiği kriz nedeniyle "olumsuz duyguların" uzun süredir öne çıktığı görülürken, deprem bölgesinde ise vatandaşların olumsuz duygularının daha fazla görüldü.

Ekonomide vatandaşın hissettiği kriz nedeniyle "olumsuz duyguların" uzun süredir öne çıktığı görülürken, deprem bölgesinde ise vatandaşların olumsuz duygularının daha fazla görüldü.

Araştırmada, 'Bir yıl sonra nasıl hissediyoruz', 'Son bir haftadır neler konuşuyoruz?', 'Deprem konusunda endişe düzeyi nerede?', 'İstanbul & Marmara depremi konusunda endişe düzeyi nasıl?' ve 'Normalleşme sürecinde neler oluyor?' soruları soruldu.

"Son bir haftadır neler konuşuyoruz?" sorusunun yanıtı ise ana sorunu ortaya koydu. Türkiye genelinde soruya "Geçim zorluğu, hayat pahalılığı" yanıtını verenlerin oranı yüzde 70 olurken, deprem bölgesinde bu yanıtın oranı yüzde 71 oldu.

"Son bir haftadır neler konuşuyoruz?" sorusunun yanıtı ise ana sorunu ortaya koydu. Türkiye genelinde soruya "Geçim zorluğu, hayat pahalılığı" yanıtını verenlerin oranı yüzde 70 olurken, deprem bölgesinde bu yanıtın oranı yüzde 71 oldu.

Deprem bölgesi haricindeki Türkiye'de seçimler, geçim derdinin ardından gelirken, deprem bölgesinde olası yeni bir deprem ihtimaliyle, halen yoğun olan ihtiyaçlar konuşuluyor.

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik, araştırma sonuçlarına yönelik değerlendirmesinde, deprem döneminde toplumun takdire şayan kenetlenmesinin, gündemde birkaç ay sonrasında gerilediğine dikkat çekti.

Ankette, son 1 haftadır en çok konuşulan konunun "geçim zorluğu" olması öne çıkarken, depremin ardından hissedilenler konusunda deprem bölgesinde yaşayanlarda "daha olumsuz" hisler görüldü.

Ankette, son 1 haftadır en çok konuşulan konunun "geçim zorluğu" olması öne çıkarken, depremin ardından hissedilenler konusunda deprem bölgesinde yaşayanlarda "daha olumsuz" hisler görüldü.

Deprem konusunda endişe düzeyinin, bölgede yaşayanlar da hala yüksek olduğu görülürken, deprem bölgesi dışındakilerin ilk dönemde %56’sı 'oldukça endişeliyken', 1 yıl sonra oranın %40’a gerilediği görüldü. 

Marmara depremi konusundaki endişelerin hala sürdüğü görülürken, endişe düzeyinin yoğunluğu ise azalmış görünüyor.

Deprem bölgesi dışındaki vatandaşlarda 4 kişiden biri "normale dönemediğini" söylüyor. Deprem bölgesindekilerde normalleşme oranı yüzde 50 olurken, bölgede normalleştiğini söyleyenlerin oranı %5 oluyor..

Deprem bölgesi dışındaki vatandaşlarda 4 kişiden biri "normale dönemediğini" söylüyor. Deprem bölgesindekilerde normalleşme oranı yüzde 50 olurken, bölgede normalleştiğini söyleyenlerin oranı %5 oluyor..
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