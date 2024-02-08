Ipsos Anketi Sonuçlarında Çarpıcı Gerçekler: Deprem, Seçim Değil Vatandaşın Tek Derdi Var!
Ipsos Anketi Sonuçlarında Çarpıcı Gerçekler: Deprem, Seçim Değil Vatandaşın Tek Derdi Var!
6 Şubat deprem felaketlerinin yıldönümünde, Ipsos tarafından yapılan araştırmada halkın gündeminin depremi çok geriye attığı görüldü. Deprem bölgesindeki vatandaşların dahi öncelikli tek derdi var: Geçim!
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Ipsos Türkiye'nin 6 Şubat deprem felaketlerinin birinci yıldönümünde yaptığı araştırmanın sonuçları ilgi çekti.
Ekonomide vatandaşın hissettiği kriz nedeniyle "olumsuz duyguların" uzun süredir öne çıktığı görülürken, deprem bölgesinde ise vatandaşların olumsuz duygularının daha fazla görüldü.
"Son bir haftadır neler konuşuyoruz?" sorusunun yanıtı ise ana sorunu ortaya koydu. Türkiye genelinde soruya "Geçim zorluğu, hayat pahalılığı" yanıtını verenlerin oranı yüzde 70 olurken, deprem bölgesinde bu yanıtın oranı yüzde 71 oldu.
Ankette, son 1 haftadır en çok konuşulan konunun "geçim zorluğu" olması öne çıkarken, depremin ardından hissedilenler konusunda deprem bölgesinde yaşayanlarda "daha olumsuz" hisler görüldü.
Deprem bölgesi dışındaki vatandaşlarda 4 kişiden biri "normale dönemediğini" söylüyor. Deprem bölgesindekilerde normalleşme oranı yüzde 50 olurken, bölgede normalleştiğini söyleyenlerin oranı %5 oluyor..
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