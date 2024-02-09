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500 ve 1000 TL'lik Banknot Tartışmasına Özgür Demirtaş'tan Sonra Ersan Şen ve Hadise'nin Eski Eşi de Girdi

500 ve 1000 TL'lik Banknot Tartışmasına Özgür Demirtaş'tan Sonra Ersan Şen ve Hadise'nin Eski Eşi de Girdi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
09.02.2024 - 12:15

Alım gücündeki düşüşün etkilemediği kimse yok. O kadar etkili ki banknotları da vurdu. Tedavüldeki en büyük banknot olan 200 TL öyle bir eridi ki artık yetmiyor. Enflasyonda yükselişin başlamasıyla önemli ekonomistler ve Merkez Bankası'ndan deneyimli isimlerin 500 ve 1000 TL'lik banknot basılmasına yönelik öneri ve talepleri görülmüştü. Son günlerde yeniden gündeme gelen banknot basılması gereğine Özgür Demirtaş öncülük ederken, ardından gelen isimler de dikkat çekti.

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Türkiye'de tedavüldeki banknotların en büyüğü 200 TL olurken, 2021 yılında hızlanan enflasyondaki yükselişle banknot büyüklükleri ödemelerde yetersiz kalmaya başlamıştı.

Türkiye'de tedavüldeki banknotların en büyüğü 200 TL olurken, 2021 yılında hızlanan enflasyondaki yükselişle banknot büyüklükleri ödemelerde yetersiz kalmaya başlamıştı.

2009 yılında ilk çıktığında yaklaşık 130 dolar eden 200 TL, günümüzde 6,5 dolar karşılığa denk geliyor.

Enflasyondaki yükselişin tetiklediği emisyondaki değişim de bu şekilde TCMB verilerine de yansıyor. 200 TL ve 100 TL'lik en büyük banknotların piyasada "adet" olarak hacmindeki değişim görülüyor.

Enflasyondaki yükselişin tetiklediği emisyondaki değişim de bu şekilde TCMB verilerine de yansıyor. 200 TL ve 100 TL'lik en büyük banknotların piyasada "adet" olarak hacmindeki değişim görülüyor.

100 TL'lik banknotlar (siyah çizgi) daha istikrarlı artarken, 200 TL'lik (mavi) banknotlar 2021 sonrasında yükselişe geçiyor. Haziran 2023'ten sonra ise dikkat çekici olan 100 TL'lerdeki gerileme ve 200 TL'nin istikrarlı artışı da görülüyor.

Gelelim, banknot tartışmalarına! Merkez Bankası'nın eski başkanlarından Durmuş Yılmaz, daha 2022'de yazılı olmayan merkez bankacılığı kurallarına göre 500 ve 1000 TL'lik banknotların basılması gerektiğini açıklamıştı.

Gelelim, banknot tartışmalarına! Merkez Bankası'nın eski başkanlarından Durmuş Yılmaz, daha 2022'de yazılı olmayan merkez bankacılığı kurallarına göre 500 ve 1000 TL'lik banknotların basılması gerektiğini açıklamıştı.

Hatta Durmuş Yılmaz, "gecikmenin maliyet de yarattığına" değinmişti. Bakınız burada.

Özgür Demirtaş da anlatmaktan dilinde tüy bitse de vazgeçmeyerek 500 TL ve 1000 TL'lik banknot konusunu yeniden açtı.

Özgür Demirtaş da anlatmaktan dilinde tüy bitse de vazgeçmeyerek 500 TL ve 1000 TL'lik banknot konusunu yeniden açtı.

Bakınız onun da detayları burada.

Daha ilgincini de söyleyelim. "Muhalif" ekonomistlere her fırsatta muhalefet eden, son dönemde de ekonomiye merak salan gazeteci Cem Küçük de Özgür Demirtaş'ı destekler nitelikte bir banknot çıkışı yapmıştı.

Daha ilgincini de söyleyelim. "Muhalif" ekonomistlere her fırsatta muhalefet eden, son dönemde de ekonomiye merak salan gazeteci Cem Küçük de Özgür Demirtaş'ı destekler nitelikte bir banknot çıkışı yapmıştı.

Bakınız Cem Küçük de banknot basılmasını istemiş.

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Eski bankacı ve yine bu işin hocası olan Prof. Dr. Şenol Babuşcu ise banknot konusunda el büyüttü.

Eski bankacı ve yine bu işin hocası olan Prof. Dr. Şenol Babuşcu ise banknot konusunda el büyüttü.
twitter.com

Babuşcu, 500 ve 1.000 TL'lik banknotların basılmasının yeterli olmayacağını, 5.000 TL'lik banknotların da basılması gerektiğini söyledi.

200 'lik banknotun basıldığı tarihteki dolar karşılığının günümüzde 5.000 TL ettiğini hesaplayan Babuşcu, 500 ve 1.000 TL'nin yanında en büyük banknot olarak 5.000 TL'nin de basılması gerektiğini iletti.

Bir diğer dikkat çeken banknot çıkışı da yine ekonomiye merakıyla sık sık gündeme gelen hukukçu Ersan Şen'den geldi.

Bir diğer dikkat çeken banknot çıkışı da yine ekonomiye merakıyla sık sık gündeme gelen hukukçu Ersan Şen'den geldi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Enflasyon Raporu toplantısı sonrası hukukçu Ersan Şen, Sözcü TV'de katıldığı yayında 'Bir defa şunu söyleyeyim 500 TL ve 1000 TL'lik banknotlara hazır olun' derken, polemik yaratacak söylemlerine de şöyle devam etti: 

'Bozdur bozdur harca ve sakın Atatürk'ün Anıtkabir'in fotoğraflarını, resimlerini koymasınlar. İstemiyoruz biz. Kimin koyuyorlarsa koysunlar.'

İzlemek isteyenler için de buraya Ersan Şen'in konuşmasını ekledik.

Gelelim konuya dahil olan bir isme daha! İşadamı olan ancak kamuoyunda Hadise'nin eski eşi olarak tanınan Mehmet Dinçerler de Merkez Bankası Başkanı'na seslendi.

Gelelim konuya dahil olan bir isme daha! İşadamı olan ancak kamuoyunda Hadise'nin eski eşi olarak tanınan Mehmet Dinçerler de Merkez Bankası Başkanı'na seslendi.

Kredi kartlarında limit ve taksit sınırlamaları gündemdeyken Dinçerler, kendisi de gıda perakende alanında iş yapan biri olarak 500 ve 1000 TL'lik banknotlarının basılmasının kredi kartı kullanımını düşüreceğini söyledi.

Kredi kartlarında limit ve taksit sınırlamaları gündemdeyken Dinçerler, kendisi de gıda perakende alanında iş yapan biri olarak 500 ve 1000 TL'lik banknotlarının basılmasının kredi kartı kullanımını düşüreceğini söyledi.
twitter.com
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Siz ne dersiniz? Banknotlar seçimden sonra gelir mi?

Siz ne dersiniz? Banknotlar seçimden sonra gelir mi?

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Bozkurt

Tartışma yok ki. Herkes hemfikir.

Şafak

200 dolar bozdurana bir deste para veriyoruz herseyi gectim kagit israfi

uzaklardan

Yurtdışından gelen adam kardeşine mediamarkt’dan MacBook almak istedi, kasiyer 7000TL’den daha fazla nakit kabul edemeyeceklerini söyleyip, gerisini kartla ö... Devamını Gör

bjk81

yalnız büyük banknotun olumsuz bir tarafı var daha kolay kara para aklanır ve daha çok sahtesi yapılmaya çalışılır