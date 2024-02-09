500 ve 1000 TL'lik Banknot Tartışmasına Özgür Demirtaş'tan Sonra Ersan Şen ve Hadise'nin Eski Eşi de Girdi
500 ve 1000 TL'lik Banknot Tartışmasına Özgür Demirtaş'tan Sonra Ersan Şen ve Hadise'nin Eski Eşi de Girdi
Alım gücündeki düşüşün etkilemediği kimse yok. O kadar etkili ki banknotları da vurdu. Tedavüldeki en büyük banknot olan 200 TL öyle bir eridi ki artık yetmiyor. Enflasyonda yükselişin başlamasıyla önemli ekonomistler ve Merkez Bankası'ndan deneyimli isimlerin 500 ve 1000 TL'lik banknot basılmasına yönelik öneri ve talepleri görülmüştü. Son günlerde yeniden gündeme gelen banknot basılması gereğine Özgür Demirtaş öncülük ederken, ardından gelen isimler de dikkat çekti.
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Türkiye'de tedavüldeki banknotların en büyüğü 200 TL olurken, 2021 yılında hızlanan enflasyondaki yükselişle banknot büyüklükleri ödemelerde yetersiz kalmaya başlamıştı.
Enflasyondaki yükselişin tetiklediği emisyondaki değişim de bu şekilde TCMB verilerine de yansıyor. 200 TL ve 100 TL'lik en büyük banknotların piyasada "adet" olarak hacmindeki değişim görülüyor.
Gelelim, banknot tartışmalarına! Merkez Bankası'nın eski başkanlarından Durmuş Yılmaz, daha 2022'de yazılı olmayan merkez bankacılığı kurallarına göre 500 ve 1000 TL'lik banknotların basılması gerektiğini açıklamıştı.
Özgür Demirtaş da anlatmaktan dilinde tüy bitse de vazgeçmeyerek 500 TL ve 1000 TL'lik banknot konusunu yeniden açtı.
Daha ilgincini de söyleyelim. "Muhalif" ekonomistlere her fırsatta muhalefet eden, son dönemde de ekonomiye merak salan gazeteci Cem Küçük de Özgür Demirtaş'ı destekler nitelikte bir banknot çıkışı yapmıştı.
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Eski bankacı ve yine bu işin hocası olan Prof. Dr. Şenol Babuşcu ise banknot konusunda el büyüttü.
Bir diğer dikkat çeken banknot çıkışı da yine ekonomiye merakıyla sık sık gündeme gelen hukukçu Ersan Şen'den geldi.
İzlemek isteyenler için de buraya Ersan Şen'in konuşmasını ekledik.
Gelelim konuya dahil olan bir isme daha! İşadamı olan ancak kamuoyunda Hadise'nin eski eşi olarak tanınan Mehmet Dinçerler de Merkez Bankası Başkanı'na seslendi.
Kredi kartlarında limit ve taksit sınırlamaları gündemdeyken Dinçerler, kendisi de gıda perakende alanında iş yapan biri olarak 500 ve 1000 TL'lik banknotlarının basılmasının kredi kartı kullanımını düşüreceğini söyledi.
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Siz ne dersiniz? Banknotlar seçimden sonra gelir mi?
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Tartışma yok ki. Herkes hemfikir.
200 dolar bozdurana bir deste para veriyoruz herseyi gectim kagit israfi
Yurtdışından gelen adam kardeşine mediamarkt’dan MacBook almak istedi, kasiyer 7000TL’den daha fazla nakit kabul edemeyeceklerini söyleyip, gerisini kartla ö... Devamını Gör
yalnız büyük banknotun olumsuz bir tarafı var daha kolay kara para aklanır ve daha çok sahtesi yapılmaya çalışılır