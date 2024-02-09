500 ve 1000 TL'lik Banknot Tartışmasına Özgür Demirtaş'tan Sonra Ersan Şen ve Hadise'nin Eski Eşi de Girdi

Alım gücündeki düşüşün etkilemediği kimse yok. O kadar etkili ki banknotları da vurdu. Tedavüldeki en büyük banknot olan 200 TL öyle bir eridi ki artık yetmiyor. Enflasyonda yükselişin başlamasıyla önemli ekonomistler ve Merkez Bankası'ndan deneyimli isimlerin 500 ve 1000 TL'lik banknot basılmasına yönelik öneri ve talepleri görülmüştü. Son günlerde yeniden gündeme gelen banknot basılması gereğine Özgür Demirtaş öncülük ederken, ardından gelen isimler de dikkat çekti.