Gazeteci Şeref Oğuz’dan Asgari Ücret İddiası: “Asgari Ücret Haziran Ayında Yeniden Görüşülecek”
Gazeteci Şeref Oğuz’dan Asgari Ücret İddiası: “Asgari Ücret Haziran Ayında Yeniden Görüşülecek”
Gazeteci Şeref Oğuz, asgari ücret konusunda çarpıcı bir iddia ortaya attı. Oğuz'un iddiasına göre; birçok işveren ve hatta TÜSİAD bile asgari ücretin yılda iki defa artırılmasına olumlu bakıyor. 'Enflasyonun Mayıs'ta doruk yapacağını ve Haziran'da asgari ücretin tekrar masaya yatırılacağını' belirten Oğuz, bölgesel asgari ücret konusunun da gündemde olduğunu dile getirdi.
İşte asgari ücret hakkındaki yeni zam iddiasının detayları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ekonomist Dr. Şeref Oğuz, asgari ücretle ilgili Ankara kulisleri ile işçi ve işveren sendikalarından aldığı bomba kulis bilgilerini ekonomim.com'a anlattı.
Oğuz, Merkez Bankası'nın enflasyonun Mayıs ayında zirveye ulaşacağını birçok raporunda açıkça belirttiğine dikkat çekerek, Haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanacağını ifade etti.
Oğuz, özellikle işverenleri mevcut asgari ücretle İstanbul gibi büyükşehirlerde çalıştıracak personel bulamadığına değinerek, artış talebine bu kesimin de sıcak baktığını aktardı.
Bölgesel asgari ücretin de değerlendirileceğine değinen Şeref Oğuz, şunları söyledi: "Asgari ücrete yeniden artış yapılıp yapılmayacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor.
“Çünkü Mayıs ayında enflasyon yüzde 75'i aştığı zaman çalışma barışının bozulmaması için asgari ücretin yeniden düzenlenmesi için hem talep var hem de beklentisi var.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
“Her ne kadar Cumhurbaşkanı yılbaşında asgari ücretin artık yılda bir kere açıklanacağını söylese bile bunun kararını kamu ya da Cumhurbaşkanı değil, enflasyonun kendisi verecek. Zira Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, kamu, işveren ve işçinin yanısıra bir tane daha sandalye var orada. O sandalyede birisi oturuyor, gizli birisi. O sandalyede enflasyon oturuyor. Ve diyor ki; 'Çalışanın cebine ne koyarsan ben onu oradan almakla mükellefim’…”
“Asgari ücretin yılda iki kez artırılması talebi sendikalardan değil TÜSİAD'dan geldi. 2021 enflasyon da birden atağa geçince TÜSİAD, 'Biz çalıştıracak insan bulamıyoruz asgari ücreti artıralım' dediler ve yılda iki kereye çıkarıldı asgari ücret artışı. Aynı şekilde gerek işverenler, gerek konuştuğum kamu görevlileri ve çalışanların beklentileri asgari ücretin enflasyona bağlı olarak bu yıl içinde bir kez daha artırılması yönünde.”
“Bunun dışında bölgesel asgari ücret olabilir mi bu da tartışılıyor. Örneğin 'Bingöl'deki asgari ücretle İstanbul'daki asgari ücret aynı mı olmalı, bölgesel asgari ücret uygulanır mı?' değerlendirmesinin yaşanacağı seçim sonrası bir Haziran ayı bizi bekliyor olacak."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda