Gazeteci Şeref Oğuz’dan Asgari Ücret İddiası: “Asgari Ücret Haziran Ayında Yeniden Görüşülecek”

Gazeteci Şeref Oğuz, asgari ücret konusunda çarpıcı bir iddia ortaya attı. Oğuz'un iddiasına göre; birçok işveren ve hatta TÜSİAD bile asgari ücretin yılda iki defa artırılmasına olumlu bakıyor. 'Enflasyonun Mayıs'ta doruk yapacağını ve Haziran'da asgari ücretin tekrar masaya yatırılacağını' belirten Oğuz, bölgesel asgari ücret konusunun da gündemde olduğunu dile getirdi.

İşte asgari ücret hakkındaki yeni zam iddiasının detayları...