Nedim Türkmen’den Kredi Kartında Asgari Ödeme Tutarı İddiası: “Bazı Bankalar Asgari Ödemeyi Yüzde 50 Yaptı”
Nedim Türkmen’den Kredi Kartında Asgari Ödeme Tutarı İddiası: “Bazı Bankalar Asgari Ödemeyi Yüzde 50 Yaptı”
Kredi kartlarındaki düzenlemenin ayrıntıları merakla beklenirken vergi uzmanı Nedim Türkmen'den canlı yayında asgari ödeme tutarlarına ilişkin kritik bir açıklama geldi.
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Kredi kartları borçlarındaki rekor artış sonrası Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan kredi kartlarına düzenleme sinyali verdi.
Ekonomi yönetiminin kredi kartı düzenlemesine son şekli verdiği konuşulurken önemli bir iddia da vergi uzmanı Nedim Türkmen'den geldi.
Türkmen, bazı bankaların kredi kartlarında asgari ödeme tutarını yüzde 50'ye yükselttiğini söyledi.
Vergi Uzmanı Nedim Türkmen Sözcü TV'de yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:
“Bakan, Kredi kartında basına kapalı toplantıda 'Dünyada kredi kartına taksit uygulayan ülke yok' demişti.
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Bazı özel bankalar kredi kartında asgari ödemeyi yüzde 50'ye çıkardıklarına ilişkin mesaj attılar. Örneğin bizim çalıştığımız banka bize gönderdi.
Türkiye'de kredi kartı kullanan insanların sayısı çok fazla, seçimden sonra sınırlarsanız kaosa neden olursunuz. Türkiye'de enflasyonun nedeni tüketicilerin yaptı harcamalar değil, bunun altını çizelim. Para arzının arttığını görüyoruz. Vatandaş karnını zor doyurduğu için ilave talep yaratıp enflasyona neden olamıyor.
"Kredi kartı düzenlemesi denenebilir ama kaos görülünce 10-15 gün sonra vazgeçilir olduğunu düşünüyorum. Özel bankalar ödeme limitini yüzde 50'ye çektiğinde ciddi bir etki yaratacaktır."
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