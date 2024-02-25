Ekrem Açıkel Canlı Yayında Açıkladı: Emekli Maaşı ve Bayram İkramiyesinde Yeni İddia: Emekli Maaşına Zam

Gazeteci Ekrem Açıkel, hükümetin emekli maaşı ve emeklilere verilen bayram ikramiyeleri hakkında yeni iddialarda bulundu.

Hükümetin, seçimlerin de yaklaşması sebebiyle emekli maaşlarına yeni zam yapacağını iddia eden Açıkel, bu planda oluşabilecek bir aksilik karşısında bayram ikramiyelerinin bir kez daha arttırılacağını belirtti.

İşte emekli maaş zammı ve bayram ikramiyeleri hakkındaki iddiaların detayları…