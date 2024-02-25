Ekrem Açıkel Canlı Yayında Açıkladı: Emekli Maaşı ve Bayram İkramiyesinde Yeni İddia: Emekli Maaşına Zam
Ekrem Açıkel Canlı Yayında Açıkladı: Emekli Maaşı ve Bayram İkramiyesinde Yeni İddia: Emekli Maaşına Zam
Gazeteci Ekrem Açıkel, hükümetin emekli maaşı ve emeklilere verilen bayram ikramiyeleri hakkında yeni iddialarda bulundu.
Hükümetin, seçimlerin de yaklaşması sebebiyle emekli maaşlarına yeni zam yapacağını iddia eden Açıkel, bu planda oluşabilecek bir aksilik karşısında bayram ikramiyelerinin bir kez daha arttırılacağını belirtti.
İşte emekli maaş zammı ve bayram ikramiyeleri hakkındaki iddiaların detayları…
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Geçtiğimiz yıl Meclis'ten geçen EYT düzenlemesiyle birlikte Türkiye'deki toplam emekli sayısı 16 milyonun üzerine çıktı.
31 Mart’taki yerel seçimlerin de yaklaşması sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla emekliler için yeni bir çalışma yürütülüyor.
Geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimler öncesinde memurlara 8 bin 77 lira seyyanen zam yapan hükümet, bu artışın daha sınırlı olan bir halini emekliler için hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Türkiye'deki emekli sayısının yüksek oluşu, yapılacak artış için çalışmaların başlamasına neden olurken, Ekrem Açıkel'in Ankara kulislerinden aktardığı bilgilere göre Mart ayında emekliler için minimum 2 bin lira ile en fazla 4 bin lira arasında değişecek bir seyyanen zam konusunda hazırlıklar son aşamaya gelmiş durumda.
Yapılacak artış, oransal olarak değişiklik göstermeyecek ve tüm emeklilerin aylıklarına 2 bin ila 4 bin lira arasında ekleme yapılacak.
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Emekliye seyyanen zam planının maliyeti bakımından uygulanmayacak oluşuna karar verilmesi halinde, hükümet bayram ikramiyesi kartını devreye sokacak.
Geçtiğimiz hafta yapılan duyuru ile emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı için ödenecek ikramiye tutarlarının 2 bin liradan 3 bin TL'ye çıkarıldığı belirtilmişti.
Düzenleme, her ne kadar Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçmiş olsa da, TBMM Genel Kurulu'na henüz getirilmediği için değişiklik yapılmaya açık vaziyette bekliyor.
Ekrem Açıkel’in iddiasına göre; iktidarın seyyanen zam planını uygulamaması halinde ikramiyelerin 3 bin TL'den 5 bin TL'ye çıkarılmasının yüksek ihtimal olduğunu belirterek, yapılacak değişikliğin ve uygulanacak kararın ilerleyen haftalarda resmen açıklanmasının muhtemel olduğunu belirtti.
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insanlar kendi paralarının dilencisi oldu
iyice çocuk oyuncağına döndü,senelerce hizmet et vergini öde sonrasında da üç kuruş zam verdik vereceğiz diye haber yapsınlar,yazık çok yazık....
Bayram harçlığı çocuklara verilir. Bayramlarda verilenler ve seyyanen artışlar emeklilere hakarettir. KİM NE KADAR GÜN PRİM, NE KADAR ÇOK MİKTAR PRİM ÖDEDİ İ... Devamını Gör