6 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
6 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Magazin yorumcusu Müge Dağıstanlı'nın yıllar sonra Harbiye'de sahneye çıkacak olan Tarkan'ın konser tarihlerini duyururken hata yaptığı iddia edildi. Belirtilen tarihlerden birinde aynı sahnede konseri olan Tan Taşçı'nın asalet dolu Megastar cevabı "nasip olur mu?" dedirtti.
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Olaylı açıklamalarıyla son dönemde sıkça gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, bu sefer de Kerem Bürsin'e ateş püskürdü. Altın Küre Ödülleri'nde dünyaca ünlü isim Sharon Stone’a "Global İkon Ödülü" veren Bürsin'in eli cebinde konuşmasına tepki gösterip "terbiyesiz" ilan etmesi üzere kullanıcılar eski defterleri açıp Erbil'e fena patladı.
2 Ağustos'ta Instagram'a getirilen erişim engeline bir tepki de Hadise'den geldi!
Halit Ergenç ile evli, mutlu ve çocuklu bir şekilde hayatını sürdüren güzel oyuncu Bergüzar Korel, aşure zamanını bir günle kaçırsa da yine de aşuresini yaptı. Güzel oyuncudan paylaşımlar ardı ardına geldi.
Her filmi, dizisi ve tiyatro projesinde parlayan, asaleti ve zarafetiyle öne çıkan Zerrin Tekindor, dün 60 yaşına girdi! Doğum gününden kareler paylaşan oyuncunun yıllara meydan okuyan güzelliği ağızları açık bıraktı!
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Burak Deniz'le yaşadığı aşkı bir türlü itiraf edemeyen oyuncu Bestemsu Özdemir, İtalya tatili sonrası oyuncuyla birlikte kameralara yakalanınca iddialar doğrulanmıştı. Bir dijital platformda yayınlanan Senem Aydın'la Hadi Anlat programına konuk olan Bestemsu Özdemir bu sefer de sevgilisini öve öve bitiremedi!
Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı Naim Efendi karakteriyle adından bahsettiren ve başarılı oyunculuğu ile ilgi odağı olan oyuncu Mert Turak Instagram'ın kapatılmasına verdiği olumlu tepki ile gündeme geldi.
Selahattin Paşalı ile olan evliliği ile dikkat çeken Lara Paşalı son zamanlarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla influencer kimliğine bürünmüş ve adından sıklıkla bahsettirmeye başlamıştı. Instagram erişimine getirilen engele tepki gösteren ismin verdiği tepkiye X kullanıcılarından kısa sürede tepki yağdı.
Yasaklardan önce de sonra da görüntülenme sayısı neredeyse aynı olan Oğuzhan Uğur Instagram'a getirilen erişim engeline anlam veremedi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'i müthiş bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nın başarılı ismi Ebrar Karakurt, kendisine 'Provokatör' diyen sosyal medya kullanıcısına kapak niteliğinde cevap verdi!
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