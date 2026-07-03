article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
6-12 Temmuz Haftasında Sahnelenecek En Güzel Tiyatro Oyunları

6-12 Temmuz Haftasında Sahnelenecek En Güzel Tiyatro Oyunları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 19:13
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Temmuz ayının ikinci haftasında İstanbul’da tiyatro sahneleri yine dopdolu. Dramdan komediye, klasik edebiyat uyarlamalarından stand up gösterilerine kadar pek çok farklı etkinlik 6-12 Temmuz haftasında seyirciyle buluşacak. İşte bu hafta sahnelenen en dikkat çekici tiyatro oyunları ve gösteriler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6-12 Temmuz İstanbul Tiyatro Oyunları

6-12 Temmuz İstanbul Tiyatro Oyunları

Gayb

Remzi Asaf, çocukluk yıllarından itibaren hayatın anlamını ve kendine ait yolu bulmaya çalışan kırılgan bir gençtir. Konservatuvarla başlayan sanat yolculuğu, karşılıksız aşklar, gün yüzüne çıkaramadığı besteler ve içsel huzursuzluklarla gölgelenir. İstanbul’da yaşadığı sarsıcı bir olayın ardından Antalya’ya, annesinin küçük gözleme dükkanına dönen Remzi, aldığı dört gözleme siparişiyle kendi hikayesiyle yüzleşeceği yeni bir dönüşüm sürecine girer.

  • Tarih: 12 Temmuz

  • Mekan: No2 Atölye

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Ahmet Saim

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş Sınırı: 15+

Herkes Kocama Benziyor

Bir pavyonda tuvaletçilik yapan Ayten, kendi makamında izleyiciye hayatını anlatır. Onu terk eden kocasını, pavyondaki arkadaşlarını, geçmişini, kederini ve en çok da öfkesini dile getirir. İçinde uzun zamandır biriken öfke, bir gün tuvaletin buzlu camı gibi kırıldığında Ayten için hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

  • Tarih: 7 Temmuz

  • Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

  • Tür: Komedi, Trajedi, Dram

  • Oyuncular: Pınar Güntürkün

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş Sınırı: 15+

İçimizdeki Şeytan

Sabahattin Ali’nin unutulmaz eseri İçimizdeki Şeytan, tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. 2024 Baykuş Edebiyat Dergisi Ödülleri’nde Yılın Tiyatro Oyunu ve En İyi Yönetmen ödüllerinin yanı sıra Altın Körfez Ödülleri’nde de Yılın Tiyatro Oyunu seçilen yapım, edebiyat uyarlamalarını sevenler için haftanın dikkat çeken seçenekleri arasında yer alıyor.

  • Tarih: 6-8-10-11 Temmuz

  • Mekan: 6 Temmuz Küçükçekmece Atakent Kültür Merkezi, 8-10 Temmuz İBB Cem Karaca Kültür Merkezi, 11 Temmuz Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Lütfi Can Bulut

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Dönüşüm - Franz Kafka

Franz Kafka’nın edebiyat tarihine damga vuran eseri Dönüşüm, tek kişilik yorumuyla sahneye taşınıyor. Gregor Samsa’nın bir sabah huzursuz düşlerden uyanıp kendini dev bir böceğe dönüşmüş olarak bulmasıyla başlayan hikaye, insanın aile, toplum ve kendi varlığıyla kurduğu ilişkiyi çarpıcı bir dille anlatıyor.

  • Tarih: 9 Temmuz

  • Mekan: Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Onur Gözeten

  • Süre: 60 dakika

  • Yaş Sınırı: 10+

Şirreti Evcilleştirmek

Shakespeare’in ünlü komedilerinden The Taming of the Shrew, Moda Sahnesi yorumuyla Şirreti Evcilleştirmek adıyla sahneye taşınıyor. Oyun, sarhoş halde bir barda olay çıkaran Sly’ın kendisini bir anda bambaşka bir oyunun içinde bulmasıyla başlıyor. 400 yıl sonra bile güncelliğini koruyan metin, sürprizli yapısı ve güçlü oyuncu kadrosuyla haftanın öne çıkan komedileri arasında yer alıyor.

  • Tarih: 9-10-11-12 Temmuz

  • Mekan: Moda Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Melis Birkan, Timur Acar, Uluç Esen, Sedat Küçükay, Elif Gizem Aykul, Çağlar Yalçınkaya

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

Annemiz Evde Yok

Tırsak bir avukat olan Rıza ile ailenin küçük ve haşarı oğlu Ulvi, annelerinin ölüm haberi üzerine baba evinde buluşur. Ancak cenaze daha kalkmadan evin kiraya verilmesi, Rıza’nın boşanmaya kararlı eşinin gelişi ve evi kiralamak isteyen bir komiserin ortaya çıkmasıyla işler karışır. İki kardeş, anneleri hakkında bildiklerini sandıkları her şeyin değiştiği komik bir hikayenin içine düşer.

  • Tarih: 10 Temmuz

  • Mekan: Sahne Hane Üsküdar

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Barış Çırak, Efe Serkan Boz, Gönül Kara Dizdar, Seyit Cebecioğlu, Ümit Cihan

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

Fransız Öpücüğü

Fazla Mesai Tiyatro Grubu’nun sahnelediği Fransız Öpücüğü, tiyatroya gönül veren farklı mesleklerden insanların ortak tutkusunu sahneye taşıyor. Bankacıdan mühendise, öğretmenden doktora, avukattan esnafa kadar farklı mesleklerden gelen tiyatro aşıkları, işlerinden sonra dinlenmek yerine prova yapmayı seçiyor.

  • Tarih: 11 Temmuz

  • Mekan: Sahne Hane Üsküdar

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Fazla Mesai Tiyatro Grubu

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 14+

Pınar Fidan Stand Up

Pınar Fidan, ailevi meselelerden sosyalistlere, dirty talk’tan açık ameliyata, Menemen Olayı’ndan Kutsi’ye uzanan geniş bir konu yelpazesiyle sahneye çıkıyor. Kendine has anlatımıyla dikkat çeken gösteri, haftanın stand up seçenekleri arasında yer alıyor.

  • Tarih: 12 Temmuz

  • Mekan: Moda Sahnesi

  • Tür: Stand up

  • Oyuncular: Pınar Fidan

  • Süre: 105 dakika

  • Yaş Sınırı: 18+

İlker Ayrık’la Gerçekler Acıdır

İlker Ayrık’la Gerçekler Acıdır, ilişkiler üzerine kurulu interaktif bir yetişkin eğlencesi sunuyor. İlker Ayrık’ın eski hikayeler ve anlık sohbetlerle izleyiciyi oyuna dahil ettiği gösteride, sahneye çıkan çiftlere ilişkileriyle ilgili sorular soruluyor. Yanlış cevaplar ise acı biberle tatlandırılıyor.

  • Tarih: 11 Temmuz

  • Mekan: Rita Çiftlik

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: İlker Ayrık

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 18+

Yunus Emre Gündüz – 4. Gösteri - Stand up

Youtube’da yayınladığı gösterilerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Yunus Emre Gündüz, yeni gösterisinde ilişkiler, arkadaşlık, şehir hayatı, yolculuk, kaos ve politik konular üzerine eğlenceli hikayeler anlatıyor. Gösteride yer yer küfürlü anlatım da bulunuyor.

  • Tarih: 9 Temmuz

  • Mekan: Motto Sahne Kadıköy

  • Tür: Stand up

  • Oyuncular: Yunus Emre Gündüz

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş Sınırı: 18+

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın