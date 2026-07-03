6-12 Temmuz Haftasında Sahnelenecek En Güzel Tiyatro Oyunları

Gayb

Remzi Asaf, çocukluk yıllarından itibaren hayatın anlamını ve kendine ait yolu bulmaya çalışan kırılgan bir gençtir. Konservatuvarla başlayan sanat yolculuğu, karşılıksız aşklar, gün yüzüne çıkaramadığı besteler ve içsel huzursuzluklarla gölgelenir. İstanbul’da yaşadığı sarsıcı bir olayın ardından Antalya’ya, annesinin küçük gözleme dükkanına dönen Remzi, aldığı dört gözleme siparişiyle kendi hikayesiyle yüzleşeceği yeni bir dönüşüm sürecine girer.

Tarih: 12 Temmuz

Mekan: No2 Atölye

Tür: Dram

Oyuncular: Ahmet Saim

Süre: 70 dakika

Yaş Sınırı: 15+

Herkes Kocama Benziyor

Bir pavyonda tuvaletçilik yapan Ayten, kendi makamında izleyiciye hayatını anlatır. Onu terk eden kocasını, pavyondaki arkadaşlarını, geçmişini, kederini ve en çok da öfkesini dile getirir. İçinde uzun zamandır biriken öfke, bir gün tuvaletin buzlu camı gibi kırıldığında Ayten için hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

Tarih: 7 Temmuz

Mekan: Moda Sahnesi Büyük Salon

Tür: Komedi, Trajedi, Dram

Oyuncular: Pınar Güntürkün

Süre: 80 dakika

Yaş Sınırı: 15+

İçimizdeki Şeytan

Sabahattin Ali’nin unutulmaz eseri İçimizdeki Şeytan, tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. 2024 Baykuş Edebiyat Dergisi Ödülleri’nde Yılın Tiyatro Oyunu ve En İyi Yönetmen ödüllerinin yanı sıra Altın Körfez Ödülleri’nde de Yılın Tiyatro Oyunu seçilen yapım, edebiyat uyarlamalarını sevenler için haftanın dikkat çeken seçenekleri arasında yer alıyor.

Tarih: 6-8-10-11 Temmuz

Mekan: 6 Temmuz Küçükçekmece Atakent Kültür Merkezi, 8-10 Temmuz İBB Cem Karaca Kültür Merkezi, 11 Temmuz Kadıköy Eğitim Sahnesi

Tür: Dram

Oyuncular: Lütfi Can Bulut

Süre: 75 dakika

Yaş Sınırı: 13+

Dönüşüm - Franz Kafka

Franz Kafka’nın edebiyat tarihine damga vuran eseri Dönüşüm, tek kişilik yorumuyla sahneye taşınıyor. Gregor Samsa’nın bir sabah huzursuz düşlerden uyanıp kendini dev bir böceğe dönüşmüş olarak bulmasıyla başlayan hikaye, insanın aile, toplum ve kendi varlığıyla kurduğu ilişkiyi çarpıcı bir dille anlatıyor.

Tarih: 9 Temmuz

Mekan: Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

Tür: Dram

Oyuncular: Onur Gözeten

Süre: 60 dakika

Yaş Sınırı: 10+

Şirreti Evcilleştirmek

Shakespeare’in ünlü komedilerinden The Taming of the Shrew, Moda Sahnesi yorumuyla Şirreti Evcilleştirmek adıyla sahneye taşınıyor. Oyun, sarhoş halde bir barda olay çıkaran Sly’ın kendisini bir anda bambaşka bir oyunun içinde bulmasıyla başlıyor. 400 yıl sonra bile güncelliğini koruyan metin, sürprizli yapısı ve güçlü oyuncu kadrosuyla haftanın öne çıkan komedileri arasında yer alıyor.

Tarih: 9-10-11-12 Temmuz

Mekan: Moda Sahnesi

Tür: Komedi

Oyuncular: Melis Birkan, Timur Acar, Uluç Esen, Sedat Küçükay, Elif Gizem Aykul, Çağlar Yalçınkaya

Süre: 120 dakika

Yaş Sınırı: 12+

Annemiz Evde Yok

Tırsak bir avukat olan Rıza ile ailenin küçük ve haşarı oğlu Ulvi, annelerinin ölüm haberi üzerine baba evinde buluşur. Ancak cenaze daha kalkmadan evin kiraya verilmesi, Rıza’nın boşanmaya kararlı eşinin gelişi ve evi kiralamak isteyen bir komiserin ortaya çıkmasıyla işler karışır. İki kardeş, anneleri hakkında bildiklerini sandıkları her şeyin değiştiği komik bir hikayenin içine düşer.

Tarih: 10 Temmuz

Mekan: Sahne Hane Üsküdar

Tür: Komedi

Oyuncular: Barış Çırak, Efe Serkan Boz, Gönül Kara Dizdar, Seyit Cebecioğlu, Ümit Cihan

Süre: 120 dakika

Yaş Sınırı: 12+

Fransız Öpücüğü

Fazla Mesai Tiyatro Grubu’nun sahnelediği Fransız Öpücüğü, tiyatroya gönül veren farklı mesleklerden insanların ortak tutkusunu sahneye taşıyor. Bankacıdan mühendise, öğretmenden doktora, avukattan esnafa kadar farklı mesleklerden gelen tiyatro aşıkları, işlerinden sonra dinlenmek yerine prova yapmayı seçiyor.

Tarih: 11 Temmuz

Mekan: Sahne Hane Üsküdar

Tür: Komedi

Oyuncular: Fazla Mesai Tiyatro Grubu

Süre: 120 dakika

Yaş Sınırı: 14+

Pınar Fidan Stand Up

Pınar Fidan, ailevi meselelerden sosyalistlere, dirty talk’tan açık ameliyata, Menemen Olayı’ndan Kutsi’ye uzanan geniş bir konu yelpazesiyle sahneye çıkıyor. Kendine has anlatımıyla dikkat çeken gösteri, haftanın stand up seçenekleri arasında yer alıyor.

Tarih: 12 Temmuz

Mekan: Moda Sahnesi

Tür: Stand up

Oyuncular: Pınar Fidan

Süre: 105 dakika

Yaş Sınırı: 18+

İlker Ayrık’la Gerçekler Acıdır

İlker Ayrık’la Gerçekler Acıdır, ilişkiler üzerine kurulu interaktif bir yetişkin eğlencesi sunuyor. İlker Ayrık’ın eski hikayeler ve anlık sohbetlerle izleyiciyi oyuna dahil ettiği gösteride, sahneye çıkan çiftlere ilişkileriyle ilgili sorular soruluyor. Yanlış cevaplar ise acı biberle tatlandırılıyor.

Tarih: 11 Temmuz

Mekan: Rita Çiftlik

Tür: Komedi

Oyuncular: İlker Ayrık

Süre: 120 dakika

Yaş Sınırı: 18+

Yunus Emre Gündüz – 4. Gösteri - Stand up

Youtube’da yayınladığı gösterilerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Yunus Emre Gündüz, yeni gösterisinde ilişkiler, arkadaşlık, şehir hayatı, yolculuk, kaos ve politik konular üzerine eğlenceli hikayeler anlatıyor. Gösteride yer yer küfürlü anlatım da bulunuyor.