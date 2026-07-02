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6 – 12 Temmuz Konser Takvimi: Bu Haftanın Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri ve Müzik Etkinlikleri

6 – 12 Temmuz Konser Takvimi: Bu Haftanın Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri ve Müzik Etkinlikleri

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 11:24
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Yaz tatili heyecanı hepimizi sardı. Tatilin coşkusu ile müziğin ritmini birleştirmek isteyenler ise haftalık konser takvimlerini incelemeye başladı. 6 – 12 Temmuz 2026 haftasında Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir yine birbirinden eğlenceli etkinliklere sahne oluyor. Gökhan Özen, Hande Yener, Fazıl Say, Serdar Ortaç sahnede yerini alırken; 90'lar ruhunu geri getiren coşkulu pop partileri ve müzik festivalleri de başlıyor. 

Peki, İzmir Alaçatı'da hangi müzisyenler sahne alıyor? Ankara'nın popüler mekanlarında hangi partiler var? Bursa'da açık hava sahnesinde kimler var? Eskişehir'de nerede canlı müzik dinlenir? Gelin, hep birlikte bu zengin müzik rotasına göz atalım.

Uyarı: Etkinliklerle ilgili en güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın.

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Başkent bu yaz da partiler ve özel sahnelerle renkleniyor. Parti ve DJ performanslarının yer aldığı Ankara programı sizi bekliyor: 

Ankara'da Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • 2016 Hits: 8 ve 19 Temmuz tarihlerinde IF Performance Hall Tepe Prime ve IF Performance Hall Ankara sahnelerinde yakın geçmişin en sevilen şarkılarını çalıyor.

  • White Party: 9 Temmuz saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus) sahnesinde bembeyaz bir konseptle yaz enerjisini yansıtıyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

İzmir, denizden esen ılık rüzgarları müzikle buluşturuyor. Alsancak'ın ritminden Alaçatı'nın lüks gala gecelerine, Urla'nın huzur dolu atmosferinden Çeşme plajlarına kadar şehrin her köşesinde farklı bir melodi yükseliyor.

İzmir'de Bu Haftanın Pop, Akustik ve Özel Konserleri

  • Gökhan Özen: 6 Temmuz saat 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde yılların eskitemediği hitleriyle Ege'yi sallıyor.

  • Meltem Hayırlı: 6 ve 11 Temmuz saat 21.30'da Noche Alaçatı sahnesinde eğlenceli repertuvarıyla müzikseverleri karşılıyor.

  • Zeynep Yavuz: 8 Temmuz saat 20.00'de Gili Ege Perla sahnesinde kulakların pasını siliyor.

  • Tekir Konseri: 8 Temmuz saat 22.00'de SoldOut Performance Hall sahnesinde kendine has tarzıyla dikkat çekiyor.

  • Derya Bedavacı Yemekli Gala Gecesi: 10 Temmuz'da Joy Sığacık ve 12 Temmuz'da Mumlu Alaçatı sahnelerinde arabesk ve pop esintili özel repertuvarıyla unutulmaz gala geceleri yaşatıyor.

  • aisu: 10 Temmuz saat 22.00'de Rene Lokal sahnesinde alternatif pop tınılarıyla dinleyiciyle buluşuyor.

  • Murat Dalkılıç Konseri: 10 Temmuz'da OM Paparazzi sahnesinde enerjik şovları ve popüler hitleriyle sahne alıyor.

  • Yıldız Tilbe Yemekli Gala: 10 Temmuz saat 23.00'te Mumlu Alaçatı sahnesinde eşsiz yorumuyla dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiriyor.

  • Hande Yener Konseri: 11 Temmuz saat 16.30'da Kali Beach Alaçatı sahnesinde bitmek bilmeyen enerjisiyle gündüz partisini zirveye taşıyor.

  • Fettah Can Konseri: 11 Temmuz saat 20.30'da Coze Paşalimanı sahnesinde romantik şarkılarıyla kalplere dokunuyor.

  • Deniz Tekin: 11 Temmuz saat 22.00'de SoldOut Performance Hall sahnesinde duygu yüklü, alternatif sesiyle ruhlara hitap ediyor.

  • Rafet El Roman Konseri: 11 Temmuz saat 23.00'te OM Paparazzi sahnesinde nostaljik pop şarkılarıyla romantizm rüzgarları estiriyor.

  • Deha Bilimlier Yemekli Gala: 11 Temmuz saat 23.00'te Mumlu Alaçatı sahnesinde coşkulu sahnesiyle eğlenceyi garanti ediyor.

  • Veranda 10. Yıl: Yaşar: 12 Temmuz saat 20.00'de Veranda Alaçatı sahnesinde efsanevi sesiyle özel bir kutlama gecesine imza atıyor.

İzmir'de Bu Haftanın Rap Konserleri

  • Çakal Konseri: 10 Temmuz saat 18.00'de Mano Del Sol sahnesinde popüler rap beatleriyle gençleri coşturuyor.

İzmir'de Bu Haftanın Dünya Yıldızları, Caz, Klasik ve Özel Konseptleri

  • Yabancı Damat Quiz Night: 7 Temmuz saat 20.00'de Community Hub - İzmir Şubesi sahnesinde eğlenceli ve rekabet dolu bir etkinlik sunuyor.

  • Midnight Symphony: 7 Temmuz'da Aziz Vukolos Kilisesi sahnesinde tarihi dokuda senfonik bir büyü yaratıyor.

  • Gün Batımı ve Körfez Turu / Kian Band: 8 Temmuz saat 20.00'de Konak Vapur İskelesi kalkışlı turda Körfez manzarası eşliğinde harika müzikler sunuyor.

  • Candles and Echoes - St. John Anglikan Kilisesi: 10 Temmuz saat 21.00'de St. John Anglikan Kilisesi sahnesinde mum ışığında büyüleyici bir dinleti sunuyor.

  • Dam'da Caz: 10 ve 12 Temmuz tarihlerinde UrlaDam Ağaçlı Sahne mekanında yaz akşamlarına saksafon ve caz melodilerini taşıyor.

  • Plaklardan Efsane Şarkılar: 10 Temmuz saat 21.00'de Bademler Sanat Köyü sahnesinde taş plaklardan yükselen nostaljiyi yaşatıyor.

  • Candles and Echoes - Foça: 11 Temmuz saat 20.30'da Foça Reha Midilli Kültür Merkezi sahnesinde yüzlerce mumun aydınlattığı eşsiz bir deneyim yaşatıyor.

  • Candles and Echoes - Urla: 11 Temmuz saat 21.00'de Urla Naturla Çiftlik sahnesinde ruhu dinlendiren klasik ezgiler sunuyor.

  • Köklerin Sedası: Piyano ve Ses İle Asırlık Bir Müzik Yolculuğu: 11 Temmuz saat 21.00'de Bademler Sanat Köyü sahnesinde sanatsal bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • Mansur Ark ile 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Parti: 10 Temmuz saat 22.00'de SoldOut Performance Hall sahnesinde 90'ların en eğlenceli yüzüyle dansa davet ediyor.

  • MADE IN TURKEY: TÜRKÇE POP PARTİSİ: 10 Temmuz saat 22.00'de Cliff Venue sahnesinde yerli pop hitleriyle tempoyu artırıyor.

  • Arem & Arman: 10 Temmuz saat 23.59'da Noche Alaçatı sahnesinde elektronik ve popüler setleriyle gece kulübü coşkusunu zirveye taşıyor.

  • Night & Light vol 1 / Joachim Pastor: 11 Temmuz saat 20.00'de Sommer Klein Çeşme sahnesinde uluslararası düzeyde bir elektronik şölen vadediyor.

  • Pop Delisi: %100 Türkçe Pop Partisi: 11 Temmuz saat 21.00'de Cliff Venue sahnesinde hiç durmadan dans edeceğiniz bir gece sunuyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Bursa'nın enerjisini doruklara taşıyan mekanlarda ve açık hava sahnelerinde hem kaliteli müzik dinletileri hem de yüksek tempolu konserler göze çarpıyor.

Bursa'da Bu Haftanın Pop, Akustik ve Özel Konserleri

  • Serdar Ortaç: 10 Temmuz saat 21.30'da Club Inferno Mania Bursa sahnesinde yılların eskitemediği hitleriyle adeta bir pop fırtınası estiriyor.

  • Cem Adrian Konseri: 11 Temmuz saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bursa sahnesinde güçlü sesiyle duygu dolu anlar yaşatıyor.

  • Mavi Konseri: 12 Temmuz saat 18.00'de Hayal Kahvesi Bursa sahnesinde dingin ve yenilikçi tarzıyla izleyiciyi karşılıyor.

Bursa'da Bu Haftanın Rap ve Rock Konserleri

  • Sancak Konseri: 10 Temmuz saat 21.00'de Hayal Kahvesi Bursa sahnesinde hüzünlü ve çarpıcı rap tarzıyla hayranlarıyla tek yürek oluyor.

  • Ayna Konseri: 10 Temmuz saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa sahnesinde efsaneleşmiş rock şarkılarıyla nostalji yaşatıyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • ENTRY HYPNOSIS: 11 Temmuz saat 21.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa sahnesinde görsel şovlar ve iddialı DJ setleriyle eğlenceyi boyutlandırıyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'de yaz aylarında şehrin dinamik ruhu bitmek bilmeyen Türkçe pop partileri, havuz başı etkinlikleri ve akustik konserlerle harmanlanıyor.

Eskişehir'de Bu Haftanın Pop, Akustik ve Özel Konserleri

  • Emre Nalbantoğlu Konseri: 7 Temmuz saat 21.45'te Eskişehir F Stop Salon sahnesinde içten melodileriyle keyifli bir akşam vadediyor.

  • Çalgını Al Gel: 11 Temmuz saat 20.30'da Mahfil Sahne mekanında interaktif ve sürprizlerle dolu bir müzik deneyimi sunuyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • 30+ HAVUZ BAŞI SUNSET PARTİ: 10 Temmuz saat 18.30'da Tasigo Otel Eskişehir sahnesinde gün batımının tadını eşsiz ritimlerle ve elit bir konseptle çıkarmanızı sağlıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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