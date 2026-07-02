6 – 12 Temmuz Konser Takvimi: Bu Haftanın Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri ve Müzik Etkinlikleri

Yaz tatili heyecanı hepimizi sardı. Tatilin coşkusu ile müziğin ritmini birleştirmek isteyenler ise haftalık konser takvimlerini incelemeye başladı. 6 – 12 Temmuz 2026 haftasında Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir yine birbirinden eğlenceli etkinliklere sahne oluyor. Gökhan Özen, Hande Yener, Fazıl Say, Serdar Ortaç sahnede yerini alırken; 90'lar ruhunu geri getiren coşkulu pop partileri ve müzik festivalleri de başlıyor.

Peki, İzmir Alaçatı'da hangi müzisyenler sahne alıyor? Ankara'nın popüler mekanlarında hangi partiler var? Bursa'da açık hava sahnesinde kimler var? Eskişehir'de nerede canlı müzik dinlenir? Gelin, hep birlikte bu zengin müzik rotasına göz atalım.

Uyarı: Etkinliklerle ilgili en güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın.