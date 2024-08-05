5 Ağustos Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
5 Ağustos Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 5 Ağustos Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Paris’te devam eden Olimpiyat Oyunları’nda ilginç bir istatistik oluştu ve bu istatistik tabii ki sosyal medya kurtlarının dikkatinden kaçmadı. Olimpiyatlarda, şimdiye kadar 6 sporcumuz madalyaları kılpayı kaçırdı ve yarışmalarını 5. Sırada tamamladı.
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Sırıkla yüksek atlamada altın madalya alan İsveçli atlet Armand Duplantis, olimpiyat rekorunu kırdıktan sonra Türk sporcu Yusuf Dikeç'in duruşunu taklit ederek sevindi.
Yine Bianca ve Kanye, yine kombin fiyaskosu! Los Angeles sokaklarında salınırken görüntülenen Kanye West ve Bianca Censori, kombin seçimleriyle yine ağızları açık bıraktı.
Foşur Foşur Reis olarak da bilinen video içerik üreticisi Cem Özkök, X (Twitter) kullanıcılarına isyan etti. 'Ne ağzı bozuk, ne kötü, ne çirkin üsluplu insanlar var burada. Engellenecekse Instagram değil böyle başıboş kullanıcılar engellenmeli. Lakin her ortamı kirleten onlar.' diyen Cem Özkök'e de yorumlar gecikmedi.
2 Ağustos'ta erişim engeli engeli getirilen Instagram platformu binlerce kişinin gündeminde. Bugün yapılan olumsuz açıklamanın ardından birçok kişi isyan etti, tepkiler çığ gibi büyüdü.
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Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Rüzgara Bırak filminin çekimleri sona erdi. İddialı sahnelerin bulunduğu filmin setinin bitmesinin ardından Arduç'tan rol arkadaşını övmelere doyamadığı bir açıklama geldi.
Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden milli sporcumuz Ersu Şaşma, Sırıkla Atlamada Olimpiyat 5.’si oldu.
"Kocaman Bir Aileyiz" Sözünün Hakkını Veren Beşiktaş Taraftarı: Aynı Damacanadan Onlarca Kişi Su İçti
Survivor All Star geride kalmasına rağmen kaosu hala sürüyor. Yarışmadaki yakınlıklarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna ve Yunus Emre'yle ilgili bu kez de Nagihan konuştu.
MasterChef Türkiye'de yeni sezon resmen başladı. İlk kaptanın belli olduğu yarışmada geçtiğimiz sezon yarışmacıları da eşlik etti. Eski şampiyon Barbaros, desteklediği yarışmacıyı açıkladı.
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Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta konser veren Berdan Mardini, konser çıkışı muhabirlerle sohbet etti. Mert Demir'le uçakta karşılaştıklarını söyleyen Mardini, ünlü şarkıcının göğüs kıllarına yaptığı yorum ve teklifle dumura uğrattı! 😂
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