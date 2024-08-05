Biz Olimpiyat Beşincisi Ülkesiyiz! Paris’teki Olimpiyat Oyunları’nda 5.’ilk Kaderimiz Oldu

Paris’te devam eden Olimpiyat Oyunları’nda ilginç bir istatistik oluştu ve bu istatistik tabii ki sosyal medya kurtlarının dikkatinden kaçmadı. Olimpiyatlarda, şimdiye kadar 6 sporcumuz madalyaları kılpayı kaçırdı ve yarışmalarını 5. Sırada tamamladı.