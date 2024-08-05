Biz Olimpiyat Beşincisi Ülkesiyiz! Paris’teki Olimpiyat Oyunları’nda 5.’ilk Kaderimiz Oldu
Biz Olimpiyat Beşincisi Ülkesiyiz! Paris’teki Olimpiyat Oyunları’nda 5.’ilk Kaderimiz Oldu
Paris’te devam eden Olimpiyat Oyunları’nda ilginç bir istatistik oluştu ve bu istatistik tabii ki sosyal medya kurtlarının dikkatinden kaçmadı. Olimpiyatlarda, şimdiye kadar 6 sporcumuz madalyaları kılpayı kaçırdı ve yarışmalarını 5. Sırada tamamladı.
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Sporcularımız farklı branşlarda Paris’teki Olimpiyat Oyunları’nda mücadele etmeye devam ediyor.
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Son olarak Ersu’nun da sırıkla atlama yarışısını 5. Sırada tamamlamasının ardından ilginç bir istatistik ortaya çıktı.
Oyunlar başladığından bu yana 6 sporcumuz yarışlarını 5. Sırada tamamladı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde, milli judocu Salih Yıldız, 60 kilo kategorisinde Japon Ryuju Nagayama ile bronz madalya için karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelede Nagayama'ya mağlup olan Yıldız, olimpiyatlarda 5. oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli judocu Kayra Özdemir, kadınlar +78kg bronz madalya karşılaşmasında Güney Kore'den Hayun Kim'e mağlup olarak olimpiyatları 5'inci sırada tamamladı.
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stil yarışını 5. tamamladı.
Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden milli sporcumuz Ersu Şaşma, Sırıkla Atlamada Olimpiyat 5.’si oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli cimnastikçi Adem Asil, halka aleti finalinde elde ettiği 14.966 puanla organizasyonu 5'inci sırada tamamladı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda paralel bar finalinde mücadele eden milli cimnastikçimiz Ferhat Arıcan beşinci oldu.
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