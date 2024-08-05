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Olimpiyat Rekoru Kıran İsveçli Atlet Armand Duplantis Sevincini 'Yusuf Dikeç Duruşu'yla Yaptı

Olimpiyat Rekoru Kıran İsveçli Atlet Armand Duplantis Sevincini 'Yusuf Dikeç Duruşu'yla Yaptı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
05.08.2024 - 23:19 Son Güncelleme: 05.08.2024 - 23:22

Sırıkla yüksek atlamada altın madalya alan İsveçli atlet Armand Duplantis, olimpiyat rekorunu kırdıktan sonra Türk sporcu Yusuf Dikeç'in duruşunu taklit ederek sevindi.

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Olimpiyatlarda takım olarak Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in atış sırasındaki duruşu olimpiyatlara damgasını vurmuştu.

Olimpiyatlarda takım olarak Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in atış sırasındaki duruşu olimpiyatlara damgasını vurmuştu.

İsveçli sporcu Armand Duplantis 6.10'la sırıkla atlamada olimpiyat rekorunu kırdıktan sonra Yusuf Dikeç'in ikonlaşan hareketini yaparak sevindi.

İsveçli sporcu Armand Duplantis 6.10'la sırıkla atlamada olimpiyat rekorunu kırdıktan sonra Yusuf Dikeç'in ikonlaşan hareketini yaparak sevindi.

6.10'luk dereceyle Olimpiyat rekoru kıran Duplantis, 6.25'lik dünya rekoru denemesinde üçüncü hakkında başarılı oldu.

6.10'luk dereceyle Olimpiyat rekoru kıran Duplantis, 6.25'lik dünya rekoru denemesinde üçüncü hakkında başarılı oldu.
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