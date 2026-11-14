Bu Terbiyesizliğinizi Neye Borçluyum?

Birilerinin yerine utanıp, sessizce ayıplarını kapatmak için yapmaları gerekenleri sizin yaptığınız oldu mu hiç? Ya da hatalarını geri teslim etmek yerine kendi içinizde sindirip onlar için bahaneler ürettiğiniz? Beğenmediğiniz halde beğenmek için kendinizi zorladığınız, hoşunuza gitmese de yüzüne vurmadığınız, kendi cebinizden alıp çaktırmadan onun cebine koyduğunuz?

Belki de böylelikle, herkesin üzerinizde kendini hak sahibi gördüğü oldu mu?

Etrafınızdakilerin bir anda kendilerini sizden çok daha kıymetli ve erişilmez görmeye başladığı oluyor mu?

Oluyor değil mi?

İnsanları hatalarıyla yüzleştirmediğiniz sürece kendilerini kusursuz sayma eğilimindedirler. Davranışlarının bedelini ödemeyen herkes yaptıklarını sonsuz kere sonsuz tekrar edecektir.