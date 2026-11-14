OYSS ve Öğretmenin Daralan Karar Alanı

Kayhan Karlı | Eğitimci

Öğretmenden düşünen ve sorgulayan çocuklar yetiştirmesini bekliyoruz. Peki, onun düşünme ve karar verme alanını daraltan bir sistemle bunu nasıl başaracağız? MEB’in yeni Ortak Yazılı Sınav Sistemi, öğretmenliğin geleceği açısından bu soruyla tartışılmayı hak ediyor.

Bir öğretmenin elinden mesleğini almak için onu sınıftan çıkarmak gerekmez. Neye karar verebileceğini adım adım daraltmak yeterlidir. Öğretmen sınıfta kalır; ders anlatır, sınav uygular, kâğıt okur, sisteme veri girer. Fakat öğretmenliğin kalbinde duran yetki giderek zayıflar: Öğrencisinin öğrenmesini anlamlandırmak ve buna göre pedagojik karar vermek.

Millî Eğitim Bakanlığının 26 Ekim 2026 itibarıyla kullanıma açtığı Ortak Yazılı Sınav Sistemi’ni, kısaca OYSS’yi, bu açıdan tartışmalıyız. Bakanlık, okul geneli ortak yazılı sınavların hazırlanmasını ve değerlendirilmesini dijital ortamda desteklemeyi; açık uçlu soruları, ortak standartları ve öğrenme çıktıları üzerinden geri bildirimi yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Bunlar değerli hedeflerdir. Ancak bir uygulamanın hedeflerinin doğru olması, tasarımının bütün sonuçlarını doğru kılmaz. [1]