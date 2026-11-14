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OYSS ve Öğretmenin Daralan Karar Alanı

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Kayhan Karlı
Kayhan Karlı - yazio
14.11.2026 - 09:31
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Kayhan Karlı | Eğitimci

Öğretmenden düşünen ve sorgulayan çocuklar yetiştirmesini bekliyoruz. Peki, onun düşünme ve karar verme alanını daraltan bir sistemle bunu nasıl başaracağız? MEB’in yeni Ortak Yazılı Sınav Sistemi, öğretmenliğin geleceği açısından bu soruyla tartışılmayı hak ediyor.

Bir öğretmenin elinden mesleğini almak için onu sınıftan çıkarmak gerekmez. Neye karar verebileceğini adım adım daraltmak yeterlidir. Öğretmen sınıfta kalır; ders anlatır, sınav uygular, kâğıt okur, sisteme veri girer. Fakat öğretmenliğin kalbinde duran yetki giderek zayıflar: Öğrencisinin öğrenmesini anlamlandırmak ve buna göre pedagojik karar vermek.

Millî Eğitim Bakanlığının 26 Ekim 2026 itibarıyla kullanıma açtığı Ortak Yazılı Sınav Sistemi’ni, kısaca OYSS’yi, bu açıdan tartışmalıyız. Bakanlık, okul geneli ortak yazılı sınavların hazırlanmasını ve değerlendirilmesini dijital ortamda desteklemeyi; açık uçlu soruları, ortak standartları ve öğrenme çıktıları üzerinden geri bildirimi yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Bunlar değerli hedeflerdir. Ancak bir uygulamanın hedeflerinin doğru olması, tasarımının bütün sonuçlarını doğru kılmaz. [1]

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Öğretmenin yetkisi var ama sınırlarını kim çiziyor

Öğretmenin yetkisi var ama sınırlarını kim çiziyor

Önce hakkını teslim edelim: OYSS, bütün soruların merkezden gönderildiği ve öğretmene hiçbir karar alanı bırakılmadığı bir sistem değil. Öğretmenler zümre olarak senaryo seçiyor, soru güçlüklerini ve puanlarını belirliyor, iki soru ile puanlama anahtarlarını hazırlıyor. Havuzdan gelen sorulardan en fazla ikisini gerekçe göstererek değiştirebiliyor. [2]

Dolayısıyla eleştiriyi “Öğretmenin artık hiçbir yetkisi yok” cümlesine dayandırmak gerçeği eksik anlatır. Asıl tartışılması gereken, öğretmenin mesleki yetkisinin hangi gerekçeyle, ne ölçüde ve kimin çizdiği sınırlar içinde kullanılabildiğidir.

Bir öğretmen soru hazırlarken yalnızca sınav kâğıdı üretmez. Öğrencisinin nerede zorlandığını düşünür. Hangi yanlış cevabın hangi kavram yanılgısını göstereceğini tartar. Sınıfta yaşanan bir tartışmayı, öğrencinin kullandığı beklenmedik çözüm yolunu, henüz tamamlanmamış bir anlamlandırma sürecini dikkate alır.

Bu nedenle ölçme ve değerlendirme, öğretimin sonunda yapılan teknik bir işlem olarak görülemez. Öğretmenin öğrencisini tanımasının ve kendi öğretimini sorgulamasının temel yollarından biridir.

Hazır sorular öğretmenin düşünmesini beslemeli

Soru havuzu bu düşünmeyi besleyebilir. Fakat havuzun kullanım biçimi öğretmenin kendi sorusunu üretme ve sınıfına uyarlama alanını daraltıyorsa, destek ile bağımlılık arasındaki sınır bulanıklaşır. Hazır sorulara erişmek öğretmeni güçlendirebilir; sürekli hazır soruların sınırları içinde çalışmak ise zamanla mesleki üretimini aşındırabilir.

Buradaki risk, öğretmenin bir gecede robota dönüşmesi değildir. Risk; tasarlayan, yorumlayan ve sorumluluk alan bir eğitimcinin giderek tanımlanmış işlemleri yerine getiren bir uygulayıcıya indirgenmesidir.

Öğretmenliğin düşünsel kısmı daraltılırken işlem yükü büyüyorsa, buna mesleki güçlenme diyemeyiz. Öğretmene yalnızca anlatma, uygulama ve kayıt tutma görevi bırakılan bir düzende eğitim, insanla kurulan ilişkiden uzaklaşıp prosedürün tamamlanmasına dönüşebilir.

Ortak standart ortak öğrenme hikâyesi yaratmaz

Ortak standart ortak öğrenme hikâyesi yaratmaz

Aynı sınıf düzeyindeki öğrenciler aynı başlangıç noktasında değildir. Bir sınıfta öğretmen bir kavramın üzerinde biraz daha durmak zorundadır. Başka bir sınıfta çocukların beklenmedik soruları, planlanandan daha derin bir öğrenmenin kapısını açar.

Kesirlerde işlem yapabilen ama kesrin neyi temsil ettiğini açıklayamayan öğrencileri düşünelim. Öğretmenin burada ihtiyacı, bir sonraki başlığa geçmeden önce modellerle çalışmak ve öğrencilerin düşüncesini dinlemek olabilir. Sınav kapsamına yetişme baskısı bu kararı zorlaştırıyorsa, takvim ilerlerken öğrenme yerinde sayabilir.

OYSS’nin farklı senaryo ve güçlük düzeylerine izin vermesi önemlidir; ortak havuz bütün okullara aynı soruların sorulduğu anlamına gelmez. Ancak bu esnekliklerin sınıflardaki gerçek farklılıklara yeterli olup olmadığı ayrıca değerlendirilmelidir. [3]

Eğitimde adalet, herkesi aynı ölçüye yerleştirmekle tamamlanmaz. Çocukların o ölçüye ulaşabilmek için hangi desteğe ihtiyaç duyduğunu görmekle başlar. Ortak standartlar, farklı ihtiyaçlara karşı sorumluluğumuzu ortadan kaldırmaz.

Sonuç ekranından sonra öğrenmeye yer açmak

Bir öğrencinin hangi öğrenme çıktısında zorlandığını görmek yararlıdır. Fakat görmek, öğrenmeyi değiştirmek için yeterli değildir.

Öğrenci neden zorlandı? Soruyu mu anlayamadı, kavramı mı eksik kurdu, düşüncesini yazıya mı dökemedi? Öğretmen hangi açıklamayı değiştirecek? Öğrenciye yeniden denemesi için ne zaman ve nasıl fırsat verilecek?

Bilgelik Pedagojisi açısından değerlendirme; yönelim, uygulama, farkındalık ve paylaşım döngüsünü beslemelidir. Öğrenci yaptığını inceleyebilmeli, düşüncesini açıklayabilmeli, başka bir yol deneyebilmeli ve değişimini fark edebilmelidir.

Sınav sonucu sisteme girildiğinde idari süreç tamamlanabilir. Öğrenme süreci ise çoğu zaman tam o noktada yeniden başlar. Bu yüzden bir sınavın açık uçlu sorulardan oluşması, onu kendiliğinden geliştirici değerlendirmeye dönüştürmez. Belirleyici olan, elde edilen bilginin ardından öğretmenin ve öğrencinin ne yapabildiğidir.

Öğretmene güven sistemin tasarımında görünmeli

Öğretmene güven sistemin tasarımında görünmeli

Öğretmen özerkliğini savunmak, her öğretmenin sınırsız ve denetimsiz hareket etmesini istemek değildir. Niteliksiz soruları, tutarsız puanlamayı ve öğrenciler arasındaki adaletsizliği görmezden gelemeyiz. Ortak ölçütlere, meslektaş değerlendirmesine ve güçlü ölçme-değerlendirme desteğine ihtiyaç vardır.

Fakat bu ihtiyaçların karşılığı, öğretmenin karar alanını sürekli daraltmak olmamalıdır. Bakanlık kaliteli soru havuzları sunabilir; öğretmenlerin kendi sorularını geliştirmesini destekleyebilir; zümrelerde öğrenci çalışmalarının birlikte incelenmesi için zaman ayırabilir. Öğretmenin gerekçeli uyarlamalarına daha geniş alan açılabilir.

Sistemin başarısı da yalnızca kaç sınav oluşturulduğuyla ölçülmemelidir. Öğretmenin iş yükü azaldı mı? Öğrencinin yanlışını anlama ve yeniden deneme fırsatı arttı mı? Öğretmen, analizleri kullanarak öğretimini değiştirebildi mi? Bu soruların cevabını sahadan toplamalıyız.

Kılavuzun toplu öğrenci listelerinin yayımlanmamasını ve okullar ile sınıflar arasında karşılaştırmalı veri çıkarılmamasını öngörmesi değerli bir güvencedir. Bu ilke uygulamada da korunmalı; sonuçlar örtük bir öğretmen veya okul sıralamasına dönüşmemelidir. [2]

Burada dile getirdiğim kaygılar, uygulamanın bütün okullarda aynı olumsuz sonuçları doğurduğu iddiası değildir. Bunlar, tasarımın ve uygulama kültürünün taşıdığı, sahadan kanıtla izlenmesi gereken risklerdir.

Öğretmenden düşünen, sorgulayan, sorumluluk alan çocuklar yetiştirmesini bekliyorsak, onun da düşünebildiği, sorgulayabildiği ve karar alabildiği bir mesleki ortam kurmalıyız. Öğretmeni talimatların uygulayıcısına indirgerken öğrenciden kendi öğrenmesinin öznesi olmasını bekleyemeyiz.

Müfredat değil, ekosistem öğretir. O ekosistemde öğretmenin muhakemesi, öğrencinin sesi ve yeniden deneme hakkı zayıflıyorsa, en gelişmiş sınav sistemi bile bu kaybı telafi edemez.

Bilgece bir eğitim politikası, öğretmenin daha iyi düşünebilmesinin koşullarını oluşturur.

Kaynaklar

[1] MEB — Ortak Yazılı Sınav Sistemi Uygulama Kılavuzu Yayımlandı, 20 Ekim 2026

[2] MEB — Ortak Yazılı Sınav Sistemi Uygulama Kılavuzu, 2026

[3] MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü — OYSS Sıkça Sorulan Sorular

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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