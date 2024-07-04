4 Temmuz Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
4 Temmuz Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 4 Temmuz Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 14 yaşındaki E.P. isimli bir çocuk, Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaştı. Yapılan açıklamada 14 yaşındaki çocuğun 'Ayaklanış#Türkiye' hesabının sahibi olduğu ve bu hesaptan 'ayaklanma çıkarmaya başlayacağız' paylaşımı yapıldığı belirtildi. Yaşananlar sonrasında 14 yaşındaki E.P. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
https://onedio.com/haber/icisleri-bakanligi-ndan-aciklama-14-yasindaki-cocuk-3-3-milyon-suriyelinin-kimlik-bilgilerini-sizdirdi-1232433
Birsen Altuntaş, Netflix'te izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Orhan Pamuk'un aynı adlı eserinden uyarlanacak Masumiyet Müzesi için ekranların sevilen ismine teklif gittiğini açıkladı!
Alman Bild gazetesinin iddiasına göre; A Milli Takımımızın Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği Euro2024 maçının yıldızı Merih Demiral’a, maç sonrası yaptığı Bozkurt hareketi nedeniyle UEFA’dan 2 maç men cezası geldi. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre böyle bir ceza yok! 'Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır.'
Sosyal medyada içerik üreticiliği yapan Cemal Can Canseven, 2020 yılında katıldığı Survivor yarışmasını kazanmasının ardından adını daha geniş kitlelere duyurmuştu. Şimdilerde tanınan bir yüz olan Cemal Can, bugün verdiği bir röportajda çocukluğunda bir futbol geçmişi olduğundan ve futbolun içinde ukde kaldığından bahsetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir X kullanıcısı 'Rolü için doğmuş bir aktörün adını söyleyin' diyerek yepyeni bir akım başlattı. Rolleriyle bütünleşmiş 11 oyuncu yorumlardaki yerini aldı!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel KRT TV’de katıldığı programda “Yakım bir süreçte Şam ziyareti olacak. Esad ile temaslarımız oldu. Temmuz ayı içerisinde Lübnan üzerinden gideceğim' dedi.
Bir Twitter (X) kullanıcısı, hayatta hiçbir şekilde pişman etmeyecek şeyleri listeledi. Ailenin ve öz saygının altını çizen kullanıcı ise sosyal medyada tartışmaya sebep oldu.
Takipçisi tarafından mercek altına alınan Burcu Esmersoy hamilelik iddialarına cevap verdi.
https://onedio.com/haber/aski-bulamamasinin-ardindan-ucuncu-kez-evlenen-burcu-esmersoy-takipcisinin-hamilelik-sorularina-cevap-verdi-1232428
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın