İçişleri Bakanlığı’ndan Açıklama: 14 Yaşındaki Çocuk, 3.3 Milyon Suriyelinin Kimlik Bilgilerini Sızdırdı!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 14 yaşındaki E.P. isimli bir çocuk, Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaştı. Yapılan açıklamada 14 yaşındaki çocuğun 'Ayaklanış#Türkiye' hesabının sahibi olduğu ve bu hesaptan 'ayaklanma çıkarmaya başlayacağız' paylaşımı yapıldığı belirtildi. Yaşananlar sonrasında 14 yaşındaki E.P. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.