İçişleri Bakanlığı’ndan Açıklama: 14 Yaşındaki Çocuk, 3.3 Milyon Suriyelinin Kimlik Bilgilerini Sızdırdı!
İçişleri Bakanlığı’ndan Açıklama: 14 Yaşındaki Çocuk, 3.3 Milyon Suriyelinin Kimlik Bilgilerini Sızdırdı!
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 14 yaşındaki E.P. isimli bir çocuk, Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaştı. Yapılan açıklamada 14 yaşındaki çocuğun 'Ayaklanış#Türkiye' hesabının sahibi olduğu ve bu hesaptan 'ayaklanma çıkarmaya başlayacağız' paylaşımı yapıldığı belirtildi. Yaşananlar sonrasında 14 yaşındaki E.P. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.
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Akşam saatlerinde sosyal paylaşım sitelerinde ve Telegram gruplarında, Suriyelilerin kimlik bilgileri dolaşmaya başladı.
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3 milyon 313 bin 710 Suriyeliye ait olduğu iddia edilen kimlik bilgileri şehir şehir bölünmüş şekilde gruplarda dolaşmaya başlandı.
Bir süre sonra konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlığın açıklamasına göre; 14 yaşındaki E.P. isimli bir çocuk, Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaştı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:
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