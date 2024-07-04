Alman Bild Gazetesinden 'UEFA Merih Demiral'a 2 Maç Ceza Verdi' İddiası: TFF'den Açıklama Geldi
Alman Bild Gazetesinden 'UEFA Merih Demiral'a 2 Maç Ceza Verdi' İddiası: TFF'den Açıklama Geldi
Alman Bild gazetesinin iddiasına göre; A Milli Takımımızın Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği Euro2024 maçının yıldızı Merih Demiral’a, maç sonrası yaptığı Bozkurt hareketi nedeniyle UEFA’dan 2 maç men cezası geldi.
TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre böyle bir ceza yok! 'Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır.'
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A Milli Futbol Takımımız, Euro2024’te son 16 maçında Avusturya’yı geçerek çeyrek finale yükseldi ancak zaferimizden çok ulusal basında konuşulan konu Merih Demirel’in sevinç sırasında yaptığı Bozkurt işareti oldu.
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Merih’in Bozkurt işaretine UEFA tarafından da soruşturma başlatıldı.
Savunma için henüz süre olmasına rağmen Alman Bild gazetesinden Merih Demiral hakkında bir iddia geldi.
İddiaya göre; milli futbolcumuz Merih Demiral’a 2 maç men cezası verildi.
Konu ile ilgili TFF'den şu açıklama yapıldı: "Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır."
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Bukadar Türklerden korkmayın ya.
M. Demiral çok gereksiz bir hareket yaptı. Futbolda, siyasetin yeri yok ve bundan yıllar önce italyan Di Canio "hitler" işareti yapmıştı ve aylarca futbol oy... Devamını Gör
duce (mussolini) selamıydı, roma derbisinde yapmıştı ama iyi bir örnek, benim de aklıma gelmişti. bu şuursuz da öğrenecek dersini. tam form tutup hayatının m... Devamını Gör
tüm Türklerin sembolü Bozkurttur. Türk olan biri Bozkurt yapmayacak da kim yapacak laa