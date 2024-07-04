Alman Bild Gazetesinden 'UEFA Merih Demiral'a 2 Maç Ceza Verdi' İddiası: TFF'den Açıklama Geldi

Alman Bild gazetesinin iddiasına göre; A Milli Takımımızın Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği Euro2024 maçının yıldızı Merih Demiral’a, maç sonrası yaptığı Bozkurt hareketi nedeniyle UEFA’dan 2 maç men cezası geldi.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre böyle bir ceza yok! 'Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır.'