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Özgür Özel Açıkladı: CHP Heyeti Suriye’ye Giderek Esad ile Görüşecek

Özgür Özel Açıkladı: CHP Heyeti Suriye’ye Giderek Esad ile Görüşecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.07.2024 - 22:56

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel KRT TV’de katıldığı programda “Yakım bir süreçte Şam ziyareti olacak. Esad ile temaslarımız oldu. Temmuz ayı içerisinde Lübnan üzerinden gideceğim' dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, KRT TV’de katıldığı programda sürpriz bir açıklamada bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, KRT TV’de katıldığı programda sürpriz bir açıklamada bulundu.

CHP heyeti olarak Temmuz ayı içerinden Suriye’ye gideceklerini duyuran Özgür Özel “Esad ile temaslarımız oldu, Lübnan üzerinden Şam’a gideceğiz” dedi.

CHP heyeti olarak Temmuz ayı içerinden Suriye’ye gideceklerini duyuran Özgür Özel “Esad ile temaslarımız oldu, Lübnan üzerinden Şam’a gideceğiz” dedi.

İşte Özgür Özel’in açıklaması:

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