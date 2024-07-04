Özgür Özel Açıkladı: CHP Heyeti Suriye’ye Giderek Esad ile Görüşecek
Özgür Özel Açıkladı: CHP Heyeti Suriye’ye Giderek Esad ile Görüşecek
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel KRT TV’de katıldığı programda “Yakım bir süreçte Şam ziyareti olacak. Esad ile temaslarımız oldu. Temmuz ayı içerisinde Lübnan üzerinden gideceğim' dedi.
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, KRT TV’de katıldığı programda sürpriz bir açıklamada bulundu.
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CHP heyeti olarak Temmuz ayı içerinden Suriye’ye gideceklerini duyuran Özgür Özel “Esad ile temaslarımız oldu, Lübnan üzerinden Şam’a gideceğiz” dedi.
İşte Özgür Özel’in açıklaması:
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