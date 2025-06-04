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4 Haziran Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

4 Haziran Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
04.06.2025 - 20:23

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde DİSK’e bağlı işçilerin başlattığı grev sona erdi. Sendika, başkan Cemil Tugay’ın yüzde 30 zam ve yüzde 19’luk enflasyon farkı teklifini kabul etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde DİSK’e bağlı işçilerin başlattığı grev sona erdi. Sendika, başkan Cemil Tugay’ın yüzde 30 zam ve yüzde 19’luk enflasyon farkı teklifini kabul etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde DİSK’e bağlı 23 bin işçi “eşit işe eşit ücret” sloganı ile greve gitmişti.

Akciğer kanserine yakalanan gazeteci-yazar Nihat Genç’in 4 gündür yoğun bakımda olduğu ve dün öğlen saatlerinde entübe edildiği açıklandı.

Akciğer kanserine yakalanan gazeteci-yazar Nihat Genç’in 4 gündür yoğun bakımda olduğu ve dün öğlen saatlerinde entübe edildiği açıklandı.

68 yaşındaki gazeteci-yazar Nihat Genç Türkiye’nin önde gelen kalemlerinden biri olarak dikkat çeken bir isim. Nihat Genç’in 4. evre akciğer kanseri olduğu ortaya çıkmıştı.

İran'da düzenlenen 2025 Tour Of İran yarışında geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan Spor Toto Bisiklet takımının 21 yaşındaki sporcusu Mustafa Ayyorkun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İran'da düzenlenen 2025 Tour Of İran yarışında geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan Spor Toto Bisiklet takımının 21 yaşındaki sporcusu Mustafa Ayyorkun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Milli bisikletçi Mustafa Ayyorkun 31 Mayıs’ta İran’daki yarışta kaza geçirmişti. Milli sporcu, dün gece hayatını kaybetti.

Adana Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var, Kurban Bayramı öncesi satışa sunulan baklava çeşitlerini, mikrobiyolojik açıdan laboratuvarda inceledi.

Adana Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var, Kurban Bayramı öncesi satışa sunulan baklava çeşitlerini, mikrobiyolojik açıdan laboratuvarda inceledi.

Kentte 20 işletmeden aldığı örnekler üzerinde çalışan Prof. Dr. Işıl Var, bunların 5'inde yaşlı ve çocuklarda ölüme bile neden olabilen dışkı kökenli koli basili E.coli ile karşılaştıklarını söyledi.

Survivor 2025 finaline sayılı günler kalan Hikmet Tuğsuz'un ailesi, Survivor ekibine ulaştı. Ailesiyle görüştükten sonra ise Hikmet bir anda kendi isteğiyle yarışmadan ayrıldı.

Survivor 2025 finaline sayılı günler kalan Hikmet Tuğsuz'un ailesi, Survivor ekibine ulaştı. Ailesiyle görüştükten sonra ise Hikmet bir anda kendi isteğiyle yarışmadan ayrıldı.

Hikmet tutuklandı mı, nereye gitti, Hikmet'e ne oldu gibi sorular merak edilmeye başladı. Sonunda Hikmet'in nereye gittiği ortaya çıktı!

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'yı mağlup etmeyi başarırken karşılaşmayı takip edenlerin en çok merak ettiği konu Melissa Vargas'ın neden maçta olmadığı oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'yı mağlup etmeyi başarırken karşılaşmayı takip edenlerin en çok merak ettiği konu Melissa Vargas'ın neden maçta olmadığı oldu.

Herkesin aklına 'Vargas neden yok?' sorusu geldi. Yıldız oyuncunun kadroda olmaması büyük dikkat çekti.

Kurban Bayramı bu sene 6 Haziran Cuma günü başlayacak 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak. Bayramda plan yapacak vatandaşların en merak ettiği sorulardan biri de hava durumu.

Kurban Bayramı bu sene 6 Haziran Cuma günü başlayacak 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak. Bayramda plan yapacak vatandaşların en merak ettiği sorulardan biri de hava durumu.

'Bayramda hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. İşte bayramda gün gün hava durum raporu.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, 4 yıl aradan sonra Türkiye'ye geri döndü. Rusya'da Lokomotiv Kaliningrad ile şampiyonluk yaşayan Karakurt'un yeni adresi belli oldu. 25 yaşındaki milli voleybolcu, Eczacıbaşı Dynavit'e transfer oldu.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, 4 yıl aradan sonra Türkiye'ye geri döndü. Rusya'da Lokomotiv Kaliningrad ile şampiyonluk yaşayan Karakurt'un yeni adresi belli oldu. 25 yaşındaki milli voleybolcu, Eczacıbaşı Dynavit'e transfer oldu.

Transfer sonrası Ebrar Karakurt'tan ilk açıklama geldi.

Bulgaristan'ın para birimi değişiyor. Avrupa Merkez Bankası, Bulgaristan’ın Euro Bölgesi'ne katılabileceğini açıkladı.

Bulgaristan'ın para birimi değişiyor. Avrupa Merkez Bankası, Bulgaristan’ın Euro Bölgesi'ne katılabileceğini açıkladı.

Bulgaristan'da 1 Ocak 2026 itibarıyla para birimi olarak euro kullanılacak.

Kızılcık Şerbeti'nde 'Nursema' karakterine hayat veren Ceren Karakoç ekranların en beğenilen isimlerinden biri haline geldi. Oyunculuk yetenekleriyle geniş bir kitlenin beğenisini kazanan ünlü oyuncu yıldızını bu diziyle bir hayli parlattı.

Kızılcık Şerbeti'nde 'Nursema' karakterine hayat veren Ceren Karakoç ekranların en beğenilen isimlerinden biri haline geldi. Oyunculuk yetenekleriyle geniş bir kitlenin beğenisini kazanan ünlü oyuncu yıldızını bu diziyle bir hayli parlattı.

Kariyerine 'Beni Affet' dizisiyle adım attığı bilinen Karakoç'un ilk dizisinin çok başka bir yapım olduğu ortaya çıktı. 'Magazin Medyası'nın haberine göre, Ceren Karakoç'un bu dizide estetiksiz haliyle oynadığı görüldü.

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Elde ettiği başarılarla tüm Türkiye'yi gururlandıran Filenin Sultanları, Fransa mücadelesinde aldığı 3-1'lik sonuçla galibiyetlerine bir yenisini daha eklerken en skorer oyuncumuz sürpriz bir isim oldu: Deniz Uyanık. 24 yaşındaki orta oyuncu, etkili savunmasıyla tüm ilgiyi üzerine topladı.

Elde ettiği başarılarla tüm Türkiye'yi gururlandıran Filenin Sultanları, Fransa mücadelesinde aldığı 3-1'lik sonuçla galibiyetlerine bir yenisini daha eklerken en skorer oyuncumuz sürpriz bir isim oldu: Deniz Uyanık. 24 yaşındaki orta oyuncu, etkili savunmasıyla tüm ilgiyi üzerine topladı.

Ay-yıldızlı formayı ilk kez sırtına geçiren Deniz, maçtaki özgüvenini kaptan Simge Aköz'e bakın nasıl anlatmış.

Yapay zeka son günlerde öyle gelişti ki neyin gerçek neyin sahte olduğunu anlayamaz hale geldik. Google'ın Veo 3 güncellemesi ile özellikle video alanında büyük bir gelişim yaşandı. Artık videolarda kesintisiz vücut hareketleri, doğal konuşmalar ve mimikler elde edilebiliyor.

Yapay zeka son günlerde öyle gelişti ki neyin gerçek neyin sahte olduğunu anlayamaz hale geldik. Google'ın Veo 3 güncellemesi ile özellikle video alanında büyük bir gelişim yaşandı. Artık videolarda kesintisiz vücut hareketleri, doğal konuşmalar ve mimikler elde edilebiliyor.

Hal böyle olunca herkes yapay zekayla video üretmeye başladı.

Fakat konu Atatürk'e kadar uzanınca sosyal medyadan tepkiler de yükseldi.

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni bir gelişme yaşandı.

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni bir gelişme yaşandı.

Bir kadına hakaret edildiği gerekçesiyle yaşanan kavgada, D.E'ye yumruk atarak yaralayan E.D., avukatının yaptığı itiraz sonrası tahliye edildi.

Güvenlik sırasına geldiğimizde kemerimizi çözüyor, cebimizde ne varsa bırakıyor, ayakkabılarımızı da çıkarıyoruz. Bazen acelemiz olduğunda bu adım fazlasıyla sinir bozucu gelebiliyor.

Güvenlik sırasına geldiğimizde kemerimizi çözüyor, cebimizde ne varsa bırakıyor, ayakkabılarımızı da çıkarıyoruz. Bazen acelemiz olduğunda bu adım fazlasıyla sinir bozucu gelebiliyor.

Özellikle elinizde çanta, sırtınızda yük varken ayakkabı çıkarmak ekstra uğraş gibi hissedilebiliyor. Ama bu kuralın öylesine alınmadığını bilmekte fayda var. Çünkü her şeyin temelinde çok net bir güvenlik gerekçesi yatıyor.

Adana'da bir otobüs şoförü, aracını durdurup minik yolcularına dondurma aldı. Adana sıcağında yaptığı bu jest kalpleri ısıttı.

Adana'da bir otobüs şoförü, aracını durdurup minik yolcularına dondurma aldı. Adana sıcağında yaptığı bu jest kalpleri ısıttı.

Ülkemiz, zaman zaman ardı ardına gelen olumsuz haberlerle sarsılsa da, olumlu gelişmeler de yaşanıyor. Bu tür haberler, toplumun genel moralini yükseltiyor. Her ne kadar zorluklarla karşılaşsak da, bu tür olumlu haberler bizlere daha iyi bir gelecek için umutlarımızı da yeşertiyor.

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En son Deha dizisinde İmren rolünde izlediğimiz Melis Sezen, final yapan diziden anlarını paylaşmaya doyamadı. Bu sefer de tuhaf dans koleksiyonuna bir yenisini ekledi, üstelik bu sefer yalnız dans etmedi, cansız mankene sarıldı.

En son Deha dizisinde İmren rolünde izlediğimiz Melis Sezen, final yapan diziden anlarını paylaşmaya doyamadı. Bu sefer de tuhaf dans koleksiyonuna bir yenisini ekledi, üstelik bu sefer yalnız dans etmedi, cansız mankene sarıldı.

Cansız mankenle hayatının aşkıymışçasına kontrolden çıkarak dans eden Melis Sezen'in halleri sosyal medyada hızla yayıldı, kullanıcıların dilinden de düşemedi tabii... Buyurun detayları beraber inceleyelim!

ATV'nin yeni yaz dizisi Aile Saadeti için geri sayım başladı. Kadrosuyla parlayan Aile Saadeti dizisinin hangi gün yayınlanacağı merak konusu olurken beklenen haber geldi. Aile Saadeti dizisinin yayın gününü Birsen Altuntaş açıkladı.

ATV'nin yeni yaz dizisi Aile Saadeti için geri sayım başladı. Kadrosuyla parlayan Aile Saadeti dizisinin hangi gün yayınlanacağı merak konusu olurken beklenen haber geldi. Aile Saadeti dizisinin yayın gününü Birsen Altuntaş açıkladı.

Efsane dizi Aşk-ı Memnu hazır ekranlarımızı yeniden süslemeye başlamışken, dizinin sinir hoplatan Katya'sı Ufuk Kaplan nerelerde bir araştıralım, görelim dedik.

Efsane dizi Aşk-ı Memnu hazır ekranlarımızı yeniden süslemeye başlamışken, dizinin sinir hoplatan Katya'sı Ufuk Kaplan nerelerde bir araştıralım, görelim dedik.

Katya'da sonra hanımağa olduğu ortaya çıkan Ufuk Kaplan'ın son halini gelin beraber görelim.

MasterChef jürisinin tanınan ismi Somer Sivrioğlu'nun restoranına giden bir kullanıcı fiyatları paylaştı. Menüden seçtikleriyle keyifli bir yemek yediğini belirten kullanıcının paylaştığı fiyatlar sosyal medyayı da şaşırttı.

MasterChef jürisinin tanınan ismi Somer Sivrioğlu'nun restoranına giden bir kullanıcı fiyatları paylaştı. Menüden seçtikleriyle keyifli bir yemek yediğini belirten kullanıcının paylaştığı fiyatlar sosyal medyayı da şaşırttı.

Anlayacağınız fiyatlar hiç de beklediğiniz gibi değil. Biz menüye bakmadan önce uyaralım da yorum sizlerin!

Çok değil, 9 ay önce ülkemizde korkunç bir çocuk cinayeti gündem olmuştu. 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dere kenarında bulunduktan sonra olayın perde arkası aydınlatılmak üzere dava görüldü.

Çok değil, 9 ay önce ülkemizde korkunç bir çocuk cinayeti gündem olmuştu. 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dere kenarında bulunduktan sonra olayın perde arkası aydınlatılmak üzere dava görüldü.

Aile üyelerinden tutuklananlar oldu. Ancak olayın nasıl ve neden gerçekleştiği ortaya çıkmadı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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