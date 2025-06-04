4 Haziran Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde DİSK’e bağlı işçilerin başlattığı grev sona erdi. Sendika, başkan Cemil Tugay’ın yüzde 30 zam ve yüzde 19’luk enflasyon farkı teklifini kabul etti.
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Akciğer kanserine yakalanan gazeteci-yazar Nihat Genç’in 4 gündür yoğun bakımda olduğu ve dün öğlen saatlerinde entübe edildiği açıklandı.
İran'da düzenlenen 2025 Tour Of İran yarışında geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan Spor Toto Bisiklet takımının 21 yaşındaki sporcusu Mustafa Ayyorkun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Adana Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var, Kurban Bayramı öncesi satışa sunulan baklava çeşitlerini, mikrobiyolojik açıdan laboratuvarda inceledi.
Survivor 2025 finaline sayılı günler kalan Hikmet Tuğsuz'un ailesi, Survivor ekibine ulaştı. Ailesiyle görüştükten sonra ise Hikmet bir anda kendi isteğiyle yarışmadan ayrıldı.
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'yı mağlup etmeyi başarırken karşılaşmayı takip edenlerin en çok merak ettiği konu Melissa Vargas'ın neden maçta olmadığı oldu.
Kurban Bayramı bu sene 6 Haziran Cuma günü başlayacak 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak. Bayramda plan yapacak vatandaşların en merak ettiği sorulardan biri de hava durumu.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, 4 yıl aradan sonra Türkiye'ye geri döndü. Rusya'da Lokomotiv Kaliningrad ile şampiyonluk yaşayan Karakurt'un yeni adresi belli oldu. 25 yaşındaki milli voleybolcu, Eczacıbaşı Dynavit'e transfer oldu.
Bulgaristan'ın para birimi değişiyor. Avrupa Merkez Bankası, Bulgaristan’ın Euro Bölgesi'ne katılabileceğini açıkladı.
Kızılcık Şerbeti'nde 'Nursema' karakterine hayat veren Ceren Karakoç ekranların en beğenilen isimlerinden biri haline geldi. Oyunculuk yetenekleriyle geniş bir kitlenin beğenisini kazanan ünlü oyuncu yıldızını bu diziyle bir hayli parlattı.
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Elde ettiği başarılarla tüm Türkiye'yi gururlandıran Filenin Sultanları, Fransa mücadelesinde aldığı 3-1'lik sonuçla galibiyetlerine bir yenisini daha eklerken en skorer oyuncumuz sürpriz bir isim oldu: Deniz Uyanık. 24 yaşındaki orta oyuncu, etkili savunmasıyla tüm ilgiyi üzerine topladı.
Yapay zeka son günlerde öyle gelişti ki neyin gerçek neyin sahte olduğunu anlayamaz hale geldik. Google'ın Veo 3 güncellemesi ile özellikle video alanında büyük bir gelişim yaşandı. Artık videolarda kesintisiz vücut hareketleri, doğal konuşmalar ve mimikler elde edilebiliyor.
Tüm Türkiye'nin konuştuğu Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni bir gelişme yaşandı.
Güvenlik sırasına geldiğimizde kemerimizi çözüyor, cebimizde ne varsa bırakıyor, ayakkabılarımızı da çıkarıyoruz. Bazen acelemiz olduğunda bu adım fazlasıyla sinir bozucu gelebiliyor.
Adana'da bir otobüs şoförü, aracını durdurup minik yolcularına dondurma aldı. Adana sıcağında yaptığı bu jest kalpleri ısıttı.
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En son Deha dizisinde İmren rolünde izlediğimiz Melis Sezen, final yapan diziden anlarını paylaşmaya doyamadı. Bu sefer de tuhaf dans koleksiyonuna bir yenisini ekledi, üstelik bu sefer yalnız dans etmedi, cansız mankene sarıldı.
ATV'nin yeni yaz dizisi Aile Saadeti için geri sayım başladı. Kadrosuyla parlayan Aile Saadeti dizisinin hangi gün yayınlanacağı merak konusu olurken beklenen haber geldi. Aile Saadeti dizisinin yayın gününü Birsen Altuntaş açıkladı.
Efsane dizi Aşk-ı Memnu hazır ekranlarımızı yeniden süslemeye başlamışken, dizinin sinir hoplatan Katya'sı Ufuk Kaplan nerelerde bir araştıralım, görelim dedik.
MasterChef jürisinin tanınan ismi Somer Sivrioğlu'nun restoranına giden bir kullanıcı fiyatları paylaştı. Menüden seçtikleriyle keyifli bir yemek yediğini belirten kullanıcının paylaştığı fiyatlar sosyal medyayı da şaşırttı.
Çok değil, 9 ay önce ülkemizde korkunç bir çocuk cinayeti gündem olmuştu. 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dere kenarında bulunduktan sonra olayın perde arkası aydınlatılmak üzere dava görüldü.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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