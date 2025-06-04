İran’daki Bisiklet Yarışında Kaza Geçiren Milli Sporcu Mustafa Ayyorkun Hayatını Kaybetti
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Milli bisikletçi Mustafa Ayyorkun 31 Mayıs’ta İran’daki yarışta kaza geçirmişti. Milli sporcu, dün gece hayatını kaybetti.
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Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yaşanan acı olayla alakalı şu ifadeleri kullandı;
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Spor Toto Bisiklet Takımı Sporcusu Mustafa Ayyorkun için taziyede bulundu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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