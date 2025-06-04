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İran’daki Bisiklet Yarışında Kaza Geçiren Milli Sporcu Mustafa Ayyorkun Hayatını Kaybetti

İran’daki Bisiklet Yarışında Kaza Geçiren Milli Sporcu Mustafa Ayyorkun Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.06.2025 - 13:32 Son Güncelleme: 04.06.2025 - 13:40

İran'da düzenlenen 2025 Tour Of İran yarışında geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan Spor Toto Bisiklet takımının 21 yaşındaki sporcusu Mustafa Ayyorkun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Milli bisikletçi Mustafa Ayyorkun 31 Mayıs’ta İran’daki yarışta kaza geçirmişti. Milli sporcu, dün gece hayatını kaybetti.

Milli bisikletçi Mustafa Ayyorkun 31 Mayıs’ta İran’daki yarışta kaza geçirmişti. Milli sporcu, dün gece hayatını kaybetti.

İran’ın Tebriz kentinde düzenlenen 2025 Tour Of İran bisiklet yarışının 5’inci etabında, 31 Mayıs Cumartesi günü Spor Toto Bisiklet Takımı sporcusu Mustafa Ayyorkun, geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa Ayyorkun dün gece hayatını kaybetti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yaşanan acı olayla alakalı şu ifadeleri kullandı;

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yaşanan acı olayla alakalı şu ifadeleri kullandı;

“Yarış sırasında meydana gelen kazanın hemen ardından Gençlik ve Spor Bakanlığımız, T.C. Tahran Büyükelçiliğimiz, Tebriz Konsolosluğumuz ve İranlı yetkililerle yakın temas halinde olduk. Cumartesi gününden bu yana süreci yakından ve titizlikle takip ettik. Hastaneden sporcumuzun boynunda çatlak olduğu ve üç gün kontrol altında tutulacağı bilgisini almıştık. Sağlık durumu olumlu seyrediyordu. Ancak dün gece gelen ani vefat haberi hepimizi derinden sarstı. Çok üzgünüz. Mustafa Ayyorkun, Türk bisikleti için büyük bir değerdi.”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Spor Toto Bisiklet Takımı Sporcusu Mustafa Ayyorkun için taziyede bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Spor Toto Bisiklet Takımı Sporcusu Mustafa Ayyorkun için taziyede bulundu.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

İran’ın Tebriz kentinde düzenlenen 2025 Tour Of Iran yarışında geçirdiği elim kaza sonucu ağır yaralanan Spor Toto Bisiklet Takımı Sporcusu Mustafa Ayyorkun’un tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. Genç yaşta vefat eden milli sporcumuza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Spor Toto Bisiklet Takımı’na ve bisiklet camiasına başsağlığı diliyorum.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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