19 Mart Eylemlerine Katılan Milli Judocu Taylan İnce, Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı
ODTÜ öğrencisi ve milli para judocu Taylan İnce, 19 Mart süreciyle başlayan protestolara katıldığı gerekçesiyle tutuklanarak 29 gün cezaevinde kaldı. Bu nedenle milli takımdan çıkarılan Taylan İnce yaşadıklarını ANKA’ya şu sözlerle anlattı: 'Cezaevindeyken dışarıda dolaşan videolar, fotoğraflar sayesinde herkes tutuklandığımı öğrendi. Bu da hayatımda yeni bir sayfa açtı: Milli takım kariyerim bitti. Kulübümle ilişkim zedelendi. Spor yapma hakkım, onca yıllık emeğim bir anda elimden alındı. Sebebi yalnızca sesimi yükseltmemdi.”
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan 19 Mart eylemlerine katılan milli para judocu Taylan İnce, 29 gün cezaevinde kaldıktan sonra milli takım kariyeri bitti.
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"Sadece sporcu olmak yetmiyor bazen, sessiz olman, görmezden gelmen de bekleniyor, ben bunu yapamadım.”
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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