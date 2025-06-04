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19 Mart Eylemlerine Katılan Milli Judocu Taylan İnce, Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı

19 Mart Eylemlerine Katılan Milli Judocu Taylan İnce, Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.06.2025 - 12:10

ODTÜ öğrencisi ve milli para judocu Taylan İnce, 19 Mart süreciyle başlayan protestolara katıldığı gerekçesiyle tutuklanarak 29 gün cezaevinde kaldı. Bu nedenle milli takımdan çıkarılan Taylan İnce yaşadıklarını ANKA’ya şu sözlerle anlattı: 'Cezaevindeyken dışarıda dolaşan videolar, fotoğraflar sayesinde herkes tutuklandığımı öğrendi. Bu da hayatımda yeni bir sayfa açtı: Milli takım kariyerim bitti. Kulübümle ilişkim zedelendi. Spor yapma hakkım, onca yıllık emeğim bir anda elimden alındı. Sebebi yalnızca sesimi yükseltmemdi.”

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan 19 Mart eylemlerine katılan milli para judocu Taylan İnce, 29 gün cezaevinde kaldıktan sonra milli takım kariyeri bitti.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan 19 Mart eylemlerine katılan milli para judocu Taylan İnce, 29 gün cezaevinde kaldıktan sonra milli takım kariyeri bitti.

Milli para judocu İnce’nin kariyeri, 19 Mart süreciyle başlayan eylemler kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmasıyla kesintiye uğradı. Bu sürecin ardından milli takımdan çıkarıldı, bağlı olduğu kulüple ilişkisi sonlandırıldı. Ani şekilde değişen spor yaşamını İnce, şu sözlerle anlattı: 

“25 Nisan günü Ankara Konur Sokak’taydım. Tutuklu öğrenciler serbest bırakılsın diye bir araya geldik. Alanda çok farklı kesimlerden insanlar vardı; 1 Mayıs alanı Taksim diyen de, doğum hakkını savunan kadınlar da. Ben ise sadece şunu söylemek istiyordum: Arkadaşlarımız haksız yere tutuklu. Bunu sessizce kabul etmeyeceğiz ama o gün orada yaşanan, anayasal hak değil, açık bir şiddetti. Polis, alanda bulunan kadın bir arkadaşımıza işkence ederken, ben o şiddetin karşısında durdum. Onun elini bırakmadım. O andan sonra ben de ağır şekilde darp edildim. Yerlerde sürüklendim, başım hedef alınarak defalarca tekmelendim. Gözaltına bu şekilde alındım. Vücudumda oluşan hasarlar için resmi olarak darp raporu aldım. O gün sadece düşüncelerim değil, bedenim de cezalandırılmak istendi.

İki gün gözaltında kaldım. Ardından gelen talimatla tutuklandım ve 29 gün cezaevinde kaldım. Suçum neydi bilmiyorum. Bildiğim tek şey, adaletsizliğe karşı çıkmak için oradaydım. Cezaevindeyken dışarıda dolaşan videolar, fotoğraflar sayesinde herkes tutuklandığımı öğrendi. Bu da hayatımda yeni bir sayfa açtı: Milli takım kariyerim bitti. Kulübümle ilişkim zedelendi. Spor yapma hakkım, onca yıllık emeğim, bir anda elimden alındı. Sebebi yalnızca sesimi yükseltmemdi. Kırgınım ama kızgın değilim. Çünkü biliyorum: Doğru olanı yaptım. Benim mücadelem minderde başladığı gibi sokakta da devam ediyor. Bu ülkede spor, sadece madalya kazanmakla ölçülmemeli. Bazen gerçek mücadele, sesini kaybetmeden sokaklarda, meydanlarda olmaktır.”

"Sadece sporcu olmak yetmiyor bazen, sessiz olman, görmezden gelmen de bekleniyor, ben bunu yapamadım.”

"Sadece sporcu olmak yetmiyor bazen, sessiz olman, görmezden gelmen de bekleniyor, ben bunu yapamadım.”

“Sanırım artık temsil edebileceğim tek takım ODTÜ Judo Takımı. Bir süre üniversitemin renklerini taşıyacağım. Bu da benim için büyük bir gurur; çünkü ODTÜ’de öğrenci olmak yalnızca bir sıfat değil, aynı zamanda bir duruş meselesi. Ve bu duruşla, judoya olan bağlılığımı, emeğimi devam ettirmek istiyorum. Elbette bir sporcunun en büyük hayali olimpiyatlarda yarışmak. Ben de istiyorum. Kim bilir, belki 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları’na kota alırım ama mevcut koşullarda, Türkiye’de bu pek mümkün görünmüyor. Sadece sporcu olmak yetmiyor bazen; sessiz olman, görmezden gelmen de bekleniyor. Ben bunu yapamadım. 

Yine de bu yol burada bitmiyor. Eğer yurt dışı yasağı gibi bir engel konmazsa, Avrupa’da özellikle Fransa ve Almanya’daki judo liglerinde dönemsel olarak yarışma ihtimali var. Orada kiralık olarak turnuva bazlı mücadele edilebiliyor. Teklif gelirse değerlendirmeye açığım. Ayrıca bu süreçte Athleten Deutschland gibi uluslararası sporcu hakları örgütlerinden destek mesajları aldım. Onlar da bu yolun yalnız yürünmeyeceğini hatırlattı bana. Kısacası; spor hayatım, koşulların izin verdiği yerlerde ve vicdanımın çizdiği sınırlar dahilinde devam edecek. Judoyu bırakmıyorum, sadece artık mindere hangi bayrakla çıkacağımı zaman gösterecek.”

Taylan İnce kimdir?

Taylan İnce kimdir?

Sporla erken yaşlarda tanışan Taylan İnce, 3 yaşında jimnastikle spora başladı. 14 yaşına kadar aktif olarak bu branşta yer aldı. Bir süre spora ara verdikten sonra, 18 yaşında spor hayatına yeni bir yön vererek judoya başladı. Judoya başlamasıyla yalnızca yeni bir branşa değil, aynı zamanda bir mücadele kültürüne adım attığını belirten İnce, uluslararası arenada takım olarak Avrupa ve Dünya derecelerine imza attı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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