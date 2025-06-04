Milli Sporcu Semih Topçu’ya Pusu Kurup Silah Çektiler: Dakikalarca Darp Ettiler!
Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden milli sporcu Semih Topçu, çalıştığı spor salonunda izinli gününde çalışmadığı için mobbinge maruz bırakıldı. İzinli gününde işletme sahibi tarafından çağırılan Topçu'ya işletme sahibi tarafından silah çekildi. Bununla da yetinmeyen şahıs, yanındaki korumalarına ‘Vur' emri verip milli sporcuyu tekme tokat dövdürdü. O anlar kameraya yansırken, saldırıya maruz kalan Topçu'nun duruşunu ve istifini bozmaması dikkat çekti.
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İşte spor salonunda yaşanan olayların güvenlik kamerası görüntüleri...
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Milli sporcu Semih Topçu, çalıştığı salonda mobbinge maruz kaldı.
İzinli gününde iş yerine çağrıldı, pusu kuruldu!
Adli kontrol şartıyla serbest kaldı!
Semih Topçu şampiyonlar şampiyonu!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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