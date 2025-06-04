Yapay Zeka Videolara Saranlar Bu Kez de Atatürk'e Doğum Günü Kutlatınca Ortalık Karıştı

Yapay zeka ilk kullanılmaya başlandığında, verdiği ürünlerin yapay olduğunu anlamak hiç de zor değildi. İnsan görsellerini tam olarak oturtamıyor, illaki bir yerlerde yanlış yapıyordu. Fakat son güncellemelerle birlikte video formatında bile harika işler yapılmaya başlandı. Artık yapay zeka mimiklerden tutun da şivelere kadar her detayı oldukça gerçekçi bir şekilde üretebiliyor.