Yapay Zeka Videolara Saranlar Bu Kez de Atatürk'e Doğum Günü Kutlatınca Ortalık Karıştı
Yapay zeka son günlerde öyle gelişti ki neyin gerçek neyin sahte olduğunu anlayamaz hale geldik. Google'ın Veo 3 güncellemesi ile özellikle video alanında büyük bir gelişim yaşandı. Artık videolarda kesintisiz vücut hareketleri, doğal konuşmalar ve mimikler elde edilebiliyor. Hal böyle olunca herkes yapay zekayla video üretmeye başladı.
Fakat konu Atatürk'e kadar uzanınca sosyal medyadan tepkiler de yükseldi.
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Gerçek mi? Yapay zeka mı?
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Son olarak bir kullanıcı, yapay zekadan Atatürk'ün doğum gününü kutlamasını istedi. Ortaya böyle bir video çıktı;
Diğer kullanıcılardan ise tepkiler yükseldi;
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Sizce bu iş nereye gidiyor? Yapay zeka kullanımı sınırlandırılmalı mı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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kemalist yobazlik yapay zekaya savas acti simdi de hahahah
Millet yapay zeka ile bilimsel keşif yapar, bizimkiler doğum günü videosu.
ben garipsemiyorum, sadece kemalizm denilen çağ dışı bir ideoloji ile büyüyen bir nesle yakışan hareketler, müjdeler olsun ki onlardan beriyiz. tuhafıma gide... Devamını Gör
çağ dışı mı? haha. Ulan senin bu yorumu yapabilmen bile onun reformları sayesinde. Bir de enver paşa koymuş adını.