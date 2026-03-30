4 Bin Yıllık Firavun Mezarında Keşfedildi: Şimdi Yılda 400 Ton Satılıyor

Demirci genelinde toplam 3 bin 500 dekar arazide yürütülen profesyonel badem yetiştiriciliği, bölge ekonomisinin temel dinamikleri arasında bulunuyor. Modern tarım tekniklerinin titizlikle uygulandığı bu geniş üretim sahalarında, iklim koşullarına bağlı olarak yıllık yaklaşık 400 tonluk bir üretim hacmine ulaşılıyor. Bu rakamlar, ilçenin yerel kalkınmasına doğrudan katkı sağlarken, Türkiye’nin genel badem arzına da stratejik bir destek sunuyor.

2023 verilerine göre Türkiye genelinde gerçekleşen 170 bin tonluk üretimin büyük bir kısmı Ege, Batı Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşıyor. Adıyaman, Mersin ve Şanlıurfa gibi illerin başı çektiği bu sektörde Demirci Ege Bölgesi'ndeki yükselen üretim grafiğiyle göze çarpıyor.