4 Bin Yıllık Firavun Mezarında Keşfedildi: Şimdi Yılda 400 Ton Satılıyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.03.2026 - 14:39

Manisa’nın tarımsal potansiyeliyle ön plana çıkan ilçesi Demirci, baharın gelişiyle beraber badem çiçeklerinin oluşturduğu görsel şölenin yanı sıra ekonomik verimliliğiyle de dikkat çekiyor. Kiraz, ceviz ve hünnap üretiminde bölgenin önemli merkezleri arasında yer alan ilçe, son yıllarda profesyonel badem yetiştiriciliği alanında gerçekleştirdiği hamlelerle tarımsal çeşitliliğini tahkim ediyor.

Modern tekniklerle yıllık 400 tonluk üretim hacmine ulaşıyor.

Demirci genelinde toplam 3 bin 500 dekar arazide yürütülen profesyonel badem yetiştiriciliği, bölge ekonomisinin temel dinamikleri arasında bulunuyor. Modern tarım tekniklerinin titizlikle uygulandığı bu geniş üretim sahalarında, iklim koşullarına bağlı olarak yıllık yaklaşık 400 tonluk bir üretim hacmine ulaşılıyor. Bu rakamlar, ilçenin yerel kalkınmasına doğrudan katkı sağlarken, Türkiye’nin genel badem arzına da stratejik bir destek sunuyor.

2023 verilerine göre Türkiye genelinde gerçekleşen 170 bin tonluk üretimin büyük bir kısmı Ege, Batı Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşıyor. Adıyaman, Mersin ve Şanlıurfa gibi illerin başı çektiği bu sektörde Demirci Ege Bölgesi'ndeki yükselen üretim grafiğiyle göze çarpıyor.

Badem antik çağlardan günümüze binlerce yıllık bir miras olarak görülüyor.

Tarihsel kaynaklar, badem kültürünün yaklaşık 4 bin yıl önce İran, Türkiye, Suriye ve Filistin hattında başladığını belgeliyor. Bu köklü geçmişin en somut kanıtlarından biri, MÖ 1332-1323 yılları arasında hüküm süren Mısır Firavunu Tutankamon’un kabrinde bulunan meyveler arasında bademin de yer alması olarak biliniyor. Antik dünyada bolluk ve bereketin simgesi sayılan bu meyve, günümüzde Akdeniz havzasında en yüksek üretim hacmine ulaşıyor.

Orta ve Batı Asya’nın dağlık bölgelerinin ana vatanı kabul edildiği badem türü için Türkiye dünyadaki en önemli gen merkezlerinden biri sayılıyor. Her ne kadar 150 yıl önce İspanya’dan taşınan tohumlarla ABD günümüzde dünya liderliğini elinde bulundursa da, Demirci örneğinde görüldüğü üzere Anadolu toprakları bu kadim mirası modern tarımla birleştirerek geleceğe taşımaya devam ediyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
