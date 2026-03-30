Dededen Kalma 2 Bin Yıllık Mağarada Milyonlar Kazanıyorlar: Ayda 3 Ton Üretim Bile Mantar Talebine Yetişmiyor!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.03.2026 - 11:54

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Yazman köyünde, geçmişi yaklaşık iki bin yıl öncesine dayanan atıl bir mağara, yerel imkanlarla modernize edilerek bölge ekonomisine kazandırıldı. Nuri Temiz isimli girişimcinin aile fertleriyle birlikte hayata geçirdiği proje kapsamında, tarihi doku korunarak oluşturulan sistemle aylık 3 ton kapasiteli kültür mantarı üretimine başlandı.

Geleneksel miras modern girişimcilik ile yaşatılıyor.

Yer üstündeki taş evlerin altında bulunan ve aile mirası olan 200 metrekarelik doğal mağara, gerekli teknik eğitimlerin tamamlanmasının ardından profesyonel bir üretim merkezine dönüştürüldü. Tamamen öz kaynaklar kullanılarak kurulan tesiste; 21 raf sistemi ve 84 üretim masası (yatak) yer alıyor. Mağaranın doğal ısı ve nem avantajları kullanılarak yetiştirilen organik mantarlar bölge halkı tarafından yoğun ilgi görüyor. İlk etapta yerel pazara hitap eden bu girişim, Şırnak genelinde mağara ortamında gerçekleştirilen ilk profesyonel mantar üretimi olma özelliğini taşıyor.

Mağarada yetişen mantarlar bölgesel kalkınmaya da fayda sağlıyor.

Projenin mimarı Nuri Temiz, kaldıkları mağaranın dedelerinin yaşadığı bir alan olduğunu belirterek, mağarayı bir şekilde değerlendirmek için araştırmalara başladığını söyledi. Temiz, tesisi kurmadan önce ailececek kapsamlı bir araştırma ve eğitim sürecinden geçtiklerini belirterek, mevcut başarının bir başlangıç olduğunu ifade etti. Köyde benzer nitelikte onlarca doğal mağaranın bulunduğuna dikkat çeken Temiz, gerekli kurumsal desteklerin sağlanması durumunda İdil ilçesini bölgenin mantar üretim merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Aile işletmesinden uluslararası pazara yolculuk devam ediyor.

Baba Yakup Temiz ise eşi ve oğluyla birlikte yürüttükleri bu faaliyetin şu an için İdil ve çevre ilçelerin ihtiyacını karşıladığını bildirdi. Üretim kapasitesini artırmak için çeşitli kurumlarla destek görüşmeleri yapmayı planlayan aile, orta vadede yurt içi pazarda genişlemeyi ve uzun vadede ise yurt dışına ihracat yaparak ülke ekonomisine katma değer sağlamayı amaçlıyor. Bu yenilikçi model, tarihi yapıların korunarak ekonomik faaliyetlere dahil edilmesine dair başarılı bir örnek teşkil ediyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
