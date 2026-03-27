article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bilim Kanıtladı: Yaşlanmayı Geriye Saran Alışkanlık Belli Oldu

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.03.2026 - 16:45

Bilim dünyası, yaşlanmaya bağlı kas kaybının fizyolojik nedenlerini ve egzersizin bu süreci nasıl tersine çevirdiğini açıklayan kritik bir hücresel mekanizmayı gün yüzüne çıkardı. Duke-NUS Tıp Fakültesi, Singapur Genel Hastanesi ve Cardiff Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, yaşlanan kaslarda hücresel dengenin nasıl bozulduğunu ve fiziksel aktivitenin bu dengeyi nasıl restore ettiğini moleküler düzeyde kanıtladı. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlanan bulgular, yaşlılıkta kas sağlığının korunmasına yönelik yeni tedavi stratejilerinin önünü açıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://scitechdaily.com/scientists-i...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kas dejenerasyonunun temel nedeni olan mTORC1 dengesine odaklanıldı.

Araştırma, kas liflerinin onarım ve üretim süreçlerini yöneten mTORC1 yolağına odaklanıyor. Sağlıklı kaslarda bu yolak, yeni protein üretimi ile hasarlı proteinlerin temizlenmesi arasındaki hassas dengeyi korur. Ancak yaşlanma süreciyle birlikte mTORC1 yolağının aşırı aktif hale geldiği saptanmıştır. Bu aşırı aktivite, kas hücrelerinin sürekli yeni protein üretmesine neden olurken, işlevini yitirmiş ve hasarlı proteinlerin temizlenmesini engellemektedir. Hücre içerisinde biriken bu 'moleküler atıklar', kas dokusunda strese yol açarak güç kaybını ve doku yıkımını hızlandırmaktadır.

Kas yaşlanmasındaki kritik gen tespit edildi.

Duke-NUS Medical School

Çalışmanın en önemli çıktılarından biri, bu dengesizliğin arkasındaki temel genetik faktörün DEAF1 geni olduğunun belirlenmesidir. Normal şartlarda bu gen, FOXO adı verilen düzenleyici proteinler tarafından kontrol altında tutulmaktadır. Yaşlanmayla birlikte FOXO aktivitesinin azalması, DEAF1 seviyelerinin kontrolsüz biçimde yükselmesine sebebiyet vermektedir. Yükselen DEAF1 seviyeleri ise mTORC1 yolağını manipüle ederek kasın kendi kendini onarma kapasitesini felç etmektedir. Meyve sinekleri ve yaşlı fareler üzerinde yürütülen deneyler, DEAF1 seviyelerinin düşürülmesinin kas gücünü kayda değer oranda geri kazandırdığını doğrulamıştır.

Egzersizin moleküler onarım mekanizması test edildi.

Egzersizin kas sağlığı üzerindeki iyileştirici etkisi, bu moleküler şalterin yeniden düzenlenmesiyle açıklanmaktadır. Fiziksel aktivite, DEAF1 seviyelerini düşüren proteinleri aktive ederek büyüme yolağını tekrar dengeye getirmektedir. Bu süreç, yaşlanan kasların hasarlı proteinlerden arınmasını ve doku direncini artırmasını sağlamaktadır. Ancak uzmanlar, DEAF1 seviyesi çok yüksek olan veya FOXO aktivitesi kritik eşiğin altına düşen bireylerde egzersizin etkisinin sınırlı kalabileceğine dikkat çekmektedir.

Bulgular, sadece yaşlılık süreci için değil, cerrahi müdahale veya kronik hastalıklar nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlanan hastalar için de büyük önem taşımaktadır. DEAF1 genini hedef alan farmakolojik müdahaleler, egzersizin moleküler faydalarını taklit ederek kas kaybını durdurma potansiyeli taşımaktadır. Araştırma ekibi, bu keşfin yaşlanan popülasyonlarda yaşam kalitesini artıracak ve kas erimesine karşı yeni savunma hatları oluşturacak tıbbi uygulamalara zemin hazırlayacağını öngörmektedir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın