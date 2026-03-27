Bilim Kanıtladı: Yaşlanmayı Geriye Saran Alışkanlık Belli Oldu

Egzersizin kas sağlığı üzerindeki iyileştirici etkisi, bu moleküler şalterin yeniden düzenlenmesiyle açıklanmaktadır. Fiziksel aktivite, DEAF1 seviyelerini düşüren proteinleri aktive ederek büyüme yolağını tekrar dengeye getirmektedir. Bu süreç, yaşlanan kasların hasarlı proteinlerden arınmasını ve doku direncini artırmasını sağlamaktadır. Ancak uzmanlar, DEAF1 seviyesi çok yüksek olan veya FOXO aktivitesi kritik eşiğin altına düşen bireylerde egzersizin etkisinin sınırlı kalabileceğine dikkat çekmektedir.

Bulgular, sadece yaşlılık süreci için değil, cerrahi müdahale veya kronik hastalıklar nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlanan hastalar için de büyük önem taşımaktadır. DEAF1 genini hedef alan farmakolojik müdahaleler, egzersizin moleküler faydalarını taklit ederek kas kaybını durdurma potansiyeli taşımaktadır. Araştırma ekibi, bu keşfin yaşlanan popülasyonlarda yaşam kalitesini artıracak ve kas erimesine karşı yeni savunma hatları oluşturacak tıbbi uygulamalara zemin hazırlayacağını öngörmektedir.