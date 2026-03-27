Jurassic Park Gerçek mi Oluyor? 70 Milyon Yıldır Saklı Bulunan Yüzlerce Dinazor Yumurtası Ortaya Çıktı!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.03.2026 - 18:06

Fransa’nın güneyinde, Montpellier ve Béziers şehirleri arasında yer alan Mèze bölgesinde yürütülen paleontolojik kazılar, Avrupa’nın en önemli bilimsel keşiflerinden birine sahne oldu. Musée-Parc des Dinosaures bünyesindeki uzman bir heyet, aylar süren zorlu saha çalışmaları sonucunda, Geç Kretase dönemine ait yüzlerce fosilleşmiş dinozor yumurtasını içeren geniş bir tabaka tespit etti.

Yumurtalar için çetin doğa koşullarında paleontolojik mücadele

Ekim ayında başlayan kazı çalışmaları, bölgedeki 'marne argileuse' olarak bilinen gri kil yapısının yoğun yağışlar altında balçığa dönüşmesi nedeniyle defalarca durma noktasına geldi. Mart ayına kadar süren sabırlı bekleyişin ardından zeminin sertleşmesiyle birlikte, bilim insanları daha önce belgelenmemiş yoğunlukta bir fosil kuşağına ulaştı. Müze Direktörü ve Konservatör Alain Cabot tarafından yapılan açıklamada, kazı alanının henüz sınırlarına ulaşılmadığı ve mevcut durumda yüzü aşkın yumurtanın görünür halde olduğu belirtildi.

70 milyon yıllık korunma antik seller sayesinde gerçekleşti.

Keşfedilen katman, yaklaşık 70 ila 72 milyon yıl öncesine, yani non-avian (kuş olmayan) dinozorların neslinin tükenmesinden hemen önceki döneme tarihleniyor. Paleontologlar bu hassas yumurtaların günümüze kadar bozulmadan ulaşmasını o dönemdeki ani sel baskınlarına bağlıyor. Dişi dinozorların sığ çukurlara bıraktığı ve üzerini bitki örtüsüyle kapattığı yuvalar, ani alüvyon baskınlarıyla hızla mühürlenerek fosilleşme sürecine girdi. Kil marnlarının yarattığı bu doğal yalıtım, kırılgan kabukların erozyona karşı korunmasını sağladı.

Sahadaki bulgular, bölgenin tek bir türden ziyade bir "ekolojik merkez" olarak kullanıldığını gösteriyor.

En yaygın buluntular, devasa boyutlarıyla bilinen uzun boyunlu otobur Titanozorlara ait tam yuvarlak yumurtalardan oluşuyor. Ancak kazı alanında farklı morfolojik yapılara sahip daha küçük yumurtalar da tespit edildi. Uzmanlar, bu örneklerin zırhlı otoburlar olan Ankylozorlara veya küçük etobur Teropodlara ait olabileceği üzerinde duruyor.

Alain Cabot’un 1996 yılında bölgedeki potansiyeli fark etmesiyle kurulan Musée-Parc des Dinosaures, bu keşiflerin bilimsel bütünlüğünü korumada kritik rol oynuyor. Özel koleksiyoncuların yağmasını önlemek amacıyla doğrudan fosil yataklarının üzerine inşa edilen müze, 'yerinde koruma' stratejisini benimsiyor. Cabot, keşfedilen mirasın bilim dünyasından saklanmaması gerektiğini vurgulayarak, kazı süreçlerini halka açık ve şeffaf bir şekilde yürütmeye devam ettiklerini ifade etti.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
