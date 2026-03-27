Jurassic Park Gerçek mi Oluyor? 70 Milyon Yıldır Saklı Bulunan Yüzlerce Dinazor Yumurtası Ortaya Çıktı!

En yaygın buluntular, devasa boyutlarıyla bilinen uzun boyunlu otobur Titanozorlara ait tam yuvarlak yumurtalardan oluşuyor. Ancak kazı alanında farklı morfolojik yapılara sahip daha küçük yumurtalar da tespit edildi. Uzmanlar, bu örneklerin zırhlı otoburlar olan Ankylozorlara veya küçük etobur Teropodlara ait olabileceği üzerinde duruyor.

Alain Cabot’un 1996 yılında bölgedeki potansiyeli fark etmesiyle kurulan Musée-Parc des Dinosaures, bu keşiflerin bilimsel bütünlüğünü korumada kritik rol oynuyor. Özel koleksiyoncuların yağmasını önlemek amacıyla doğrudan fosil yataklarının üzerine inşa edilen müze, 'yerinde koruma' stratejisini benimsiyor. Cabot, keşfedilen mirasın bilim dünyasından saklanmaması gerektiğini vurgulayarak, kazı süreçlerini halka açık ve şeffaf bir şekilde yürütmeye devam ettiklerini ifade etti.