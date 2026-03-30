Lise Öğrencisinden Nobel Ödüllük Buluş: Mikroplastiklerin Yüzde 95'ini Yok Eden Su Filtresi İcat Etti!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.03.2026 - 13:06

Amerika Birleşik Devletleri’nin Virginia eyaletinde yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Mia Heller, içme suyundaki mikroplastiklerin %95,5’ini temizleyebilen yenilikçi bir filtrasyon sistemi geliştirdi. Mevcut arıtma yöntemlerinin yüksek bakım maliyetlerine ve teknik zorluklarına alternatif olarak sunulan bu proje, bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.

https://people.com/high-school-studen...
İlk prototipi evinin garajında geliştirmişti.

Kettle Run Lisesi ve Mountain Vista Governor’s School öğrencisi olan Heller, araştırmaları sonucunda modern su kaynaklarının 1 nanometre ile 5 milimetre arasındaki mikroplastik partikülleriyle yoğun şekilde kirlendiğini tespit etti. Geleneksel arıtma sistemlerinde kullanılan membran filtrelerin kısa sürede tıkanması ve yüksek maliyetli değişim süreçleri, genç araştırmacıyı fiziksel bir bariyer gerektirmeyen yeni bir tasarım arayışına itti.

Heller, 2025 yılının başlarında kendi garajında geliştirdiği prototipte, membran kullanımı yerine ferrofluid adı verilen manyetik bir sıvıdan yararlandı. Sistemin çalışma prensibi, su akışı esnasında ferrofluidin mikroplastik partiküllerine tutunmasına dayanıyor. Sürecin devamında devreye giren güçlü bir mıknatıs, manyetik sıvı ile birleşen plastik atıkları sudan ayırarak geride yüksek saflıkta içme suyu bırakıyor.

Geliştirilen sistemin en dikkat çekici özelliklerinden biri, kullanılan manyetik sıvının büyük bir kısmının işlem sonunda geri kazanılarak tekrar kullanılabiliyor olması. Bu döngüsel mekanizma, operasyonel maliyetleri düşürürken atık oluşumunu da minimuma indiriyor. Heller, mevcut cihazın ortalama bir ev aleti boyutunda olduğunu ve standart mutfak tezgahlarının altına kolaylıkla entegre edilebileceğini ifade ediyor.

Bu inovatif çalışma, Mia Heller’a dünyanın en prestijli bilim yarışmalarından biri olan 2025 Regeneron Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı (ISEF) finalistliğini getirdi. Genç mucit, ferrofluid üretiminin endüstriyel ölçekteki maliyetleri nedeniyle sistemin şu aşamada bireysel ev kullanımı için optimize edildiğini belirtiyor.

Projenin ticari potansiyeli üzerine çalışmalarını sürdüren Heller, hükümetlerin su filtrasyon programlarındaki finansman eksikliğine dikkat çekerek, bireysel kullanım odaklı bu çözümün mikroplastik kaynaklı sağlık risklerini azaltmada kritik bir rol oynamasını hedefliyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
