Lise Öğrencisinden Nobel Ödüllük Buluş: Mikroplastiklerin Yüzde 95'ini Yok Eden Su Filtresi İcat Etti!

Kettle Run Lisesi ve Mountain Vista Governor’s School öğrencisi olan Heller, araştırmaları sonucunda modern su kaynaklarının 1 nanometre ile 5 milimetre arasındaki mikroplastik partikülleriyle yoğun şekilde kirlendiğini tespit etti. Geleneksel arıtma sistemlerinde kullanılan membran filtrelerin kısa sürede tıkanması ve yüksek maliyetli değişim süreçleri, genç araştırmacıyı fiziksel bir bariyer gerektirmeyen yeni bir tasarım arayışına itti.

Heller, 2025 yılının başlarında kendi garajında geliştirdiği prototipte, membran kullanımı yerine ferrofluid adı verilen manyetik bir sıvıdan yararlandı. Sistemin çalışma prensibi, su akışı esnasında ferrofluidin mikroplastik partiküllerine tutunmasına dayanıyor. Sürecin devamında devreye giren güçlü bir mıknatıs, manyetik sıvı ile birleşen plastik atıkları sudan ayırarak geride yüksek saflıkta içme suyu bırakıyor.