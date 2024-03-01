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4 Bin TL Verdiği Köpek ile Hiç 'Kız Düşüremediği' İçin Ağlayarak Parasını Geri İsteyen Genç

4 Bin TL Verdiği Köpek ile Hiç 'Kız Düşüremediği' İçin Ağlayarak Parasını Geri İsteyen Genç

Para Köpek Ağlama
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 09:31

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Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde, bir genç 4 bin TL verdiği köpek ile hiç 'kız düşüremediği' için ağlarken görülüyor.

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Satın aldığı köpeğe 4 bin TL verdiğini iddia eden genç, almadan önce ise kendisine 'Abi her kızı düşürür dediler' dendiğini söylüyor.

Satın aldığı köpeğe 4 bin TL verdiğini iddia eden genç, almadan önce ise kendisine 'Abi her kızı düşürür dediler' dendiğini söylüyor.

Satın aldığı köpek ile hiç kız tavlayamadığını belirten genç gözyaşları içerisinde parasını geri istedi.

Satın aldığı köpek ile hiç kız tavlayamadığını belirten genç gözyaşları içerisinde parasını geri istedi.

İşte o anlar: 👇

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kunti

bence 70 bin TL ye iPhone alıp odaklanma sorunu yaşayan kızın videosuna karşılık ironi yapmış

Emel

Ben de ironi olmasını temenni ediyorum. Yoksa çok pis saydırcam.

Selver.1994.06

O evladı umarım o hayvanı sokağa atmazsın kim keklemiş bunu kız düşürürsün diye

mamamia

Elimde 2 yavru köpüş var kız düşürecek cinsten, almak isteyene 3.900e bırakırım :p isabet olmuş amk hayvancağızı atmaz inşallah sokağa falan :(