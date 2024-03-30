30 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
30 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Jess Molho ile Gel Konuşalım programında sunuculuk yapan Demet Akalın'ın Jess Molho'yu takipten çıkarması "ikilinin arasına kara kedi mi girdi?" diye düşündürttü.
Hem ekranların hem magazin gündeminin en sevilen isimlerinden biri olan Hazal Kaya radikal bir karar ile saçlarını kestirdi! Yeni görünümüyle bambaşka birine dönüşen Hazal Kaya'nın yeni tarzını gelin birlikte oylayalım!
Skandallarıyla gündemden düşmeyen Kim Kardashian yine davalık oldu. Sayısız kez taklitleri yüzünden dava edilen isim bu sefer ofisindeki masa yüzünden mahkemelik oldu.
Unutulmaz şarkıları ve Çılgın Bediş dizisindeki rolüyle gönüllere taht kuran Yonca Evcimik, bu sefer estetik açıklamalarıyla gündeme geldi!
Ünlü oyuncu Brad Pitt ve Penelope Cruz ünlü bir markanın reklam filmi için bir araya gelince ortaya inanılmaz görüntüler çıktı.
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TikTok fenomeni Mika Can Raun, sosyal medya hesabından kayınvalidesinin kendi ismini dövme yaptırdığı anları paylaştı!
Geçtiğimiz aylarda Bahamalara yaptıkları ailecek tatille magazin gündemine gelen Beckham ailesi bu sefer de milyonluk yatlarında keyif çattılar.
Lüks yaşantısı ile dikkat çeken Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasından sonra diğer sosyal medya fenomenleri hakkında da soruşturma açılmış ve mal varlıklarına el konulmuştu. MASAK tarafından yapılan incelemeler sonucu fenomenlere ait tam tamına 92 milyar liralık mal varlığına el konuldu.
Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde Kayseri konserinin kulisinden paylaştığı fotoğrafa 'Yüzüne ne oldu?' tepkileri gelince postu silmişti. Sosyal medyanın en çok konuşulan ünlülerinden biri olan yetenekli şarkıcı bu kez de makyajsız görüntülendi. Basın mensupları, Hadise'ye sildiği fotoğrafla ilgili soru sormayı da unutmadı.
Türkiye'nin en sempatik çiftlerinden biri olan Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram çifti hakkında çıkan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyanın ayağa kalkmasıyla beraber Fırat Albayram'dan paylaşım gelmişti. Ceyda Kasabalı da sosyal medya üzerinden ilk kez açıklama yaptı.
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