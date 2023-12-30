30 Aralık'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
30 Aralık'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Dün akşam Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçında büyük bir Atatürk krizi yaşandı. Tek yürek olunan bu günde Hande Erçel de Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu hakkında radikal bir karar verildi. İddialara göre, Arap ülkelerinde yayınlanacak büyük bir markanın reklam yüzü olan Hande Erçel'in iş birliğine son verildi.
2. Türk rock müziğin efsane ismi Teoman ve pop dünyasının sevilen isimlerinden Hadise, Bayhan Müzik organizasyonunda buluştu. İkili 'Live From Viyana Festiveli'nde bir araya geldi. Teoman, Hadise'yle birlikte olan konser pozlarını sosyal medya hesabından paylaşınca goygoyculardan güldüren yorumlar gecikmedi.
3. Eşi Emre Yetkin ile mutlu bir evliliğe sahip olan Burcu Biricik, eşiyle birlikte paylaştığı bir videoda kafaları karıştırdı. Eşi Emre Yetkin'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Burcu Biricik'in karnı dikkat çekti. Görenler güzel oyuncunun hamile olduğunu iddia etti.
4. Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir çifti, magazin dünyasının en çok sevilen ve takip edilen çiftlerinden biri. Zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla kalplerimizi eritip “Nasip olur mu?” dedirten çift, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
5. Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa Finali ve Atatürk krizinin ardından birçok ünlü isimden tepki yağdı. Nejat İşler'in adıyla açılmış bir hesabın paylaşımı da viral oldu. Birçok kişi, bu hesabın paylaşımının Nejat İşler'e ait olduğunu düşündü. Nejat İşler ise o hesapların kendisine ait olmadığını doğrulayarak sahte hesapların yöneticilerini sert bir dille uyardı.
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6. Genellikle karşımıza magazin sunucusu olarak çıkan Seren Serengil, artık bu işi yapmıyor biliyorsunuz ki. Seren Serengil, magazini bıraksa da gündemi bir türlü bırakmıyor. Serengil, şimdi de geçtiğimiz gün 2. Sayfa programının bittiğini açıklayan Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’a ateş püskürerek, programın bitiş sebebini yaptığı imalı paylaşımlar ile açıkladı.
7. Samet Liçina'yla takım elbiseleri çekip kurabiye adam tarifi veren ve pişiren Kerimcan Durmaz'ın maço taklidi sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
8. Uzun yıllardır Dilan Polat yanında çalışan, Şule, Polat ailesinin tutuklanmasının ardından en çok merak edilen isimlerden biri olmuştu. Şule, 2. Sayfa programı sunucuları hakkında sosyal medya hesabından yaptığı göndermeli paylaşım ile gündeme geldi.
9. TikTok'ta @vayaivay adlı kullanıcının yapay zekayla kelleştirip tıraş ettiği ünlüler sosyal medya kullanıcılarına büyük goygoyculuk malzemesi çıkardı!
10. Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat geçen Alperen Duymaz, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Alperen Duymaz, şimdilerde neredeyse yılda bir kez görebildiğimiz eşi ile yeni yıl fotoğrafı paylaşınca sosyal medya halkı da coştu haliyle.
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